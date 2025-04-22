Emin Müftüoğlu : Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, ülkemizin büyüyen, gelişen ve gittikçe zirveye tırmanan bir markası

'Ülkede herkesin katkılarıyla büyük bir organizasyon gerçekleştiriliyor'

'Herkesin bisiklete bindiği bir bisiklet ailesi kurmak istiyoruz'

'Turizmin gelişmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlamasıyla ilgili bu turu çok önemli buluyoruz'

'4 il, 33 ilçe ile 75 köy ve mahalleden geçeceğiz'

- Çocuklara 23 Nisan hediyesi; 'Bisiklet Rotası' dergisi

Gökhan HEBEPCİ - Olgucan KALKAN - İSTANBUL, TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 60'ıncı yılı yaşıyoruz. Bu mutluluk sadece bisiklet ailesinin değil, ülkemizin. Çünkü bu marka büyüyen, gelişen ve gittikçe zirveye tırmanan ülkenin bir markası" dedi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında Antalya'dan İzmir'e uzanan 8 etapta koşulacak. 13 ülkeden 23 takım, 161 bisikletçi, 8 günde 8 etapta toplam 1.153 kilometre boyunca 4 il, 33 ilçe ile 75 köy ve mahalleden geçecek. Dev organizasyon boyunca 16 tarihi ve coğrafi değerin eşliğinde yarışacak sporcular, 17 sprint, 17 tırmanış ve 8 Türkiye Güzellikleri prim kapısında puan almak için kıyasıya mücadele verecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyon öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

'CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU, ÜLKEMİZİN BÜYÜYEN, GELİŞEN VE GİTTİKÇE ZİRVEYE TIRMANAN BİR MARKASI'

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, ülkemizin büyüyen bir markası olduğunu belirten Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60 yıldır süre gelen, devamlılığı olan ve gittikçe büyüyen bir tur. 50'nci yılı büyük bir heyecanla yaşamıştık, bugün de 60'ı yaşıyoruz ki, bu mutluluk sadece bisiklet ailesinin değil, aynı zamanda ülkemizin. Çünkü bu marka, ülkemizin büyüyen, gelişen ve gittikçe zirveye tırmanan bir markası. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve Gençlik Spor Bakanımızın liderliğinde, tüm Bisiklet Federasyonu ailesi olarak ve tüm Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarıyla bir marka ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, himayelerine aldıkları için ve Konya Olimpik Veledromu'nun startını verip, o veledromun ülkemize kazandırdığı ve bunun sayesinde bisiklet kültürünün gelişmesini sağladığı için teşekkür etmek istiyoruz. Bu organizasyonu sporun lideri Dr. Osman Aşkın Bak'la birlikte yapıyoruz. Sayın Bakanımıza da çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Sadece Bakanlıklar da değil, valiler, belediyeler, medya mensupları…Yani ülkede herkesin katkılarıyla büyük bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Bunun da sonucunda 60'ıncı yıla yakışır bir organizasyon yapmış olacağız" diye konuştu.

'HERKESİN BİSİKLETE BİNDİĞİ BİR BİSİKLET AİLESİ KURMAK İSTİYORUZ'

Bisiklet sporunda geleceğin şampiyonlarının yetişmesi için bu kulüplerin önemini dile getiren Müftüoğlu, "Dünyada ana bisiklet takımlarının Avrupa'da olduğunu görüyorsunuz. Çoğunlukla büyük takımlar, büyük sponsorlar Avrupa'da Belçika, İspanya ve Fransa'da yoğunlaşmış durumda. Biz de gelecekte bisikletin merkezi olma ve bisiklet ülkesi gibi, herkesin bisiklete bindiği bir bisiklet ailesi kurmak istiyoruz. Bunun için de şu anda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 3 tane Türk profesyonel takım var. Bunlar; Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto. Buralarda profesyonelliği geliştirirken, amatörlerde de yetişen sporcularımız var. Geleceğin şampiyonlarının yetişmesi için bu kulüplerimiz önemli. Orta Avrupa'daki kulüpler de her sene burayı tercih ediyorlar. World Tour düzenlemek ile ilgili geçmişte çalışmalar yapmıştık. Yine bununla ilgili çalışıyoruz. İnşallah da World Tour olarak da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'TURİZMİN GELİŞMESİ VE ÜLKEMİZE EKONOMİK KATKI SAĞLAMASI AÇISINDAN BU TURU ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUZ'

8 gün boyunca 190 ülkede, 13 farklı dilde, 31 uluslararası kanaldan yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun, ülkenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, " Turizm, ülkemizin en önemli sektörlerinden biri. Gelişen, büyüyen ve ülkemize para kazandıran bir sektör. Bununla ilgili en önemli organizasyonlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu. Çünkü ülkede gezip dolaşıp da sizin arka taraflarda göremediğiniz her yeri televizyondan, helikopter çekimleri ve uçakla birlikte, bu tur sayesinde gösterebiliyoruz, tanıtabiliyoruz. Turizm sezonunun başı olması sebebiyle de, bisiklet turunun televizyondan yayımlanması ve ülkemizin güzelliklerinin gösterilmesi, onların destinasyonlarını Türkiye'ye çevirecektir. Bunun neticesinde de Türk turizminin gelişmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlamasıyla ilgili bu turu çok önemli buluyoruz. Halkın bisiklete binmesiyle ilgili de büyük bir yayılım var. Yaygınlaşan bir bisiklet ailesi var. Amatör yarışların çoğaldığı ve herkesin artık hem bisiklete binmek, hem de yarışmak istediği bir bisiklet kültürüne ulaştığı bir bisiklet ailesi mevcut" dedi.

'4 İL, 33 İLÇE İLE 75 KÖY VE MAHALLEDEN GEÇECEĞİZ'

Tur'un 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayarak Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Kuşadası, Selçuk, Çeşme üzerinden 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de tamamlanacağını ifade eden Müftüoğlu, "Tur'a Antalya'dan başlayacağız ve 4 ilden geçeceğiz. Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir. Bu 4 ilimiz de biliyorsunuz turizmin Türkiye'deki gözbebeği ve kalbi. 4 il, 33 ilçe ile 75 köy, mahalle ve beldeden geçmiş olacağız. Buradaki tarihi turistik yerlerin hepsini tanıtacağız" diye konuştu.

ÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİ; 'BİSİKLET ROTASI' DERGİSİ

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu çocuklara anlatmak, bisikleti sevdirmek ve çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla özel bir dergi hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

Müftüoğlu, 'Bisiklet Rotası' adıyla 25 bin adet basılacak dergilerin, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geçtiği şehirlerde yer alan ilkokullara dağıtılacağını söyledi. Dergide, bisikletin tarihi, bulmacalar, boyama sayfaları, eğlenceli yarışmalar, güvenli bisiklet sürüş kuralları, kelime oyunları, bisiklet temalı hikayeleri gibi içeriklerin olduğu öğrenildi.