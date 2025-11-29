Emin Bülent Serdaroğlu Anısına 'Kaptan ve Şair' Kitabı Tanıtıldı

GALATASARAY Spor Kulübü'nün kurucu isimlerinden, Türk edebiyatının Fecr-i Ati kuşağındaki müstesna şairlerinden ve Balkan ile Çanakkale cephelerinde görev almış Emin Bülent Serdaroğlu, Ketebe Yayınları tarafından hazırlanan 'Kaptan ve Şair' adlı kapsamlı araştırma eseriyle yeniden gün yüzüne çıktı. Şairin vefat yıl dönümünde Galatasaray Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen lansman programı; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Danişmend Ailesi adına torun Emre Danişmend, Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ve kitabın yazarı Anıl İbrahim Bakırcı'nın katılımıyla düzenlendi.

Programda söz alan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, açılış konuşmasında Emin Bülent Serdaroğlu'nun hem Galatasaray'ın hem de Türk kültür ve edebiyatının en özel isimlerinden biri olduğunu dile getirdi. Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nün 2 numaralı kurucusu olan Emin Bülent'in kısa ömrüne rağmen olağanüstü eserler sığdırdığını, hem sporcu hem şair hem de savaş meydanlarında görev almış bir kahraman olarak derin bir miras bıraktığını ifade etti. Galatasaray'ın henüz 20'li yaşlarına bile gelmemiş üç öğrenci-Ali Sami, Emin Bülend ve Asım Tevfik-tarafından kurulduğunu hatırlatan Özbek, bu gençlerin yalnızca spor alanında değil, kültür ve sanat dünyasında da öncülük misyonu taşıdıklarını belirtti. Emin Bülent'in futbol takımının ilk Türk kaptanı olduğunu, sahada centilmenliği ve mücadeleci kimliğiyle bıraktığı izin hala tüm Galatasaraylılar için gurur kaynağı olduğunu aktaran Özbek, onun aynı zamanda Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı cephelerinde görev alarak milletin var oluş mücadelesini şiirleriyle ölümsüzleştiren bir edebi figür olduğunu dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün dahi "Kinö şiirini cephede askerlerine moral için okuduğunu hatırlatan Özbek, Emin Bülent'in isminin ve eserlerinin gelecek kuşaklara ışık tutmaya devam edeceğini belirterek, bu eserin hazırlanmasına katkı sunan tüm araştırmacılara ve yazarlara teşekkürlerini iletti.

Programda açıklamalarda bulunan yazar Anıl İbrahim Bakırcı ise Emin Bülent Serdaroğlu'nun yalnızca bir şair olmadığını; Galatasaray'ın kuruluş yıllarında etkin bir rol üstlenen, Fecr-i Ati topluluğunun edebi çizgisinde kendine özgü bir yer edinen, Balkan Harbi ve Çanakkale'de subay olarak görev almış çok yönlü bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Bakırcı, kitabın yalnızca şiirleri bir araya getiren bir çalışma değil, el yazmaları, mektuplar, yayımlanmamış metinler, biyografik belgeler ve Galatasaray'ın ilk dönemlerine dair kayıtlarla desteklenen güçlü bir referans eser olarak hazırlandığını belirtti. Emin Bülent'in şiirlerindeki milli duyarlılığın, sahadaki sporculuğu ve cephedeki askerliğiyle bütünleştiğini söyleyen Bakırcı; Galatasaray'ı bir okuldan çok bir kültür ve karakter terbiyesi olarak gördüğünü, Emin Bülent'in ise bu kültürü hem sahada hem edebiyatta taşıyan örnek bir figür olduğunu ifade etti. "Dev Şarkısıö gibi eserlerin Galatasaray'ın kurucu idealleriyle aynı ruhu taşıdığını belirten Bakırcı, kendi Galatasaray sevgisinin çocukluk yıllarında babasıyla izlediği ilk maçla başladığını ve bu çalışmanın aynı zamanda bir vefa borcu olduğunu dile getirdi.

'Kaptan ve Şair: Emin Bülent Serdaroğlu - Şiirleri, Şahsiyeti ve Futbol Hayatı' adlı eser; şairin şiirlerini el yazmalarından karşılaştırmalarla yeniden düzenlenmiş haliyle sunarken, Balkan ve Çanakkale cephelerindeki askerlik yıllarından Fecr-i Ati topluluğundaki konumuna, Galatasaray'ın kuruluş yıllarına dair tuttuğu notlardan yayımlanmamış nesirlerine ve aile arşivindeki özel belgelere kadar pek çok unsuru bir araya getirerek hem spor tarihi hem edebiyat hem de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan geçiş dönemi hakkında kapsamlı bir perspektif ortaya koyuyor.

Ketebe Yayınları'nın titiz editöryal yaklaşımıyla hazırlanan bu çalışma, unutulmaya yüz tutmuş büyük bir ismin yeniden hatırlanmasına vesile olurken okurları hem bir şairin hem bir kaptanın hem de bir dönemin ruhunun izini sürmeye davet ediyor.