Unai Emery: "Nasıl 3 puan aldığımızı görünce mutluyum"

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısı düzenledi. Emery, oyuncularının gösterdiği karakterden dolayı mutluluğunu ifade ederek, hedeflerinin kupa kazanmak olduğunu belirtti.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe'nin bugün karakterli oynadığını belirterek alınan galibiyet için, "Çok mutluyum. Nasıl 3 puan aldığımızı görünce mutluyum. İlk 8'i garantiledik. Bu da, bu lige nasıl saygı duyduğumuzu gösteriyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa, İstanbul'da karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, müsabaka sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı. Emery, galibiyetle ilgili değerlendirmede, "Her şeyi kazanmak kolay değil. Bugün çok şeyi başardığımızı söyleyebilirim. Çok mutluyum. Nasıl 3 puan aldığımızı görünce mutluyum. İlk 8'i garantiledik. 1 maç oynamayacağız. Bir tur maç yapmadan geçeceğiz. Bu da, bu lige nasıl saygı duyduğumuzu gösteriyor. Bu performans bizi gururlandırıyor. Yol boyunca bazı zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Dengede olmamız gerekiyor. Oyuncularımızı daha iyi hazırlamamız gerekiyor ki hem pazar günü hem bir sonraki Avrupa Ligi maçımızda daha iyi olabilelim. Hem Premier Lig'de ligde hem FA Cup'ta hem Avrupa Ligi'nde mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

İspanyol teknik adam, oyuncu değişiklikleriyle ilgili soruya, "Bazı oyuncularımız yoruldu. Marco iyi hissetmedi. Dinlenmesi gerekiyor. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Bu tarz maçlarda olabiliyor, bu da normal" yanıtını verdi.

"Aston Villa ile kupa kazanma hayallerim var"

Geçmişte UEFA Avrupa Ligi'ni birçok kez kazandığının hatırlatılması üzerine Unai Emery, İngiliz ekibiyle de bu hayalinin olduğunu söyledi. 54 yaşındaki teknik adam, "Bizim için net bir hedef var, kupayı kazanmak. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım elde edebiliyorsunuz. O yoldan gitmek daha zor çünkü Premier Lig'den direkt katılım daha zor olabiliyor. Aston Villa ile kupa kazanma hayallerim var. Bu ligde önemli takımlar var. Fenerbahçe de önemli takımlardan biri, kupaya gidebilecek bir takım. Aston Villa 3 yıl önce de bu tecrübeyi yaşadı. Bu sezon farklı yollardan gidip tecrübe edinerek daha güçlü olabilmek istiyoruz. Avrupa Ligi de hayallerimden biri" dedi.

"Bu sezon tecrübemizle daha ileri gitmek istiyoruz"

Kadıköy'deki atmosfere dikkat çeken Emery, "Evet bugün çok önemli maçtı. Bu atmosferde nasıl hissetmeleri gerektiğini, bu tarz baskılı bir rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini oyuncular gösterdi. İki yıl önce Konferans Ligi'nde Olympiakos'a karşı kaybetmiştik. Geçen sene de öyle oldu. Bu sezon tecrübemizle daha ileri gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Asensio ve Duran'ı takımda tutmak istedik"

Unai Emery, Fenerbahçe'ye saygı duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Oyuncuların kapasitesi önemli. Top onlardayken pres yaptık. Pres yapmazsak acı da çekebiliriz. Bir yandan geçiş oyunlarını da seviyoruz. Asensio ve Duran önceden bizim oyuncumuzdu. Onları takımda tutmak istedik ama şu an rakibimizde oynuyor. Aynı zamanda iyi bir hocaları da var. Taktiksel olarak saygı duyuyorum. Amacımız oyunu kazanmak ve bu arzuyla devam etmek."

Youri Tielemans'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye Emery, "O benim çocuğum gibi" yanıtını verdi.

"Fenerbahçe ve hocasına saygı duyuyorum"

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun ofansif oyunu işinizi kolaylaştırdı mı?" sorusuna İspanyol teknik adam, "Çok saygı duyuyoruz. Ligdeki performansları mükemmel. Avrupa'da her maça adapte olmamız gerekiyor. Karakterli oynadılar. Biz de açık alanları kapatmaya çalıştık geçiş oyunu yapmak istediler. Biz de önlemimizi aldık. Biz bugün kazandık ama kaybedebilirdik. Fenerbahçe ve hocasına saygı duyuyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
