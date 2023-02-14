'Ölüm var' diyerek futbolu bırakmıştı! Emre Çolak, 24 saat sonra sahalara geri döndü

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak, 24 saat sonra kararından vazgeçti. 31 yaşındaki futbolcu yeni yaptığı paylaşımla, "Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım. Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." diyerek kariyerine devam ettiğini belirtti.

Bir dönem Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Emre Çolak, futbolu bırakma kararından vazgeçti. İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity forması giyen Emre Çolak, kişisel sosyal medya hesabından açıkladığı emeklilik kararı hakkında geri adım attı ve futbol kariyerine devam ettiğini duyurdu.

"SEVDİKLERİNİZLE ZAMAN GEÇİRİN"

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde oldukça duygusal davranarak 13 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyuran Çolak, "Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Deneyimli futbolcu, emeklilik kararını duyurduktan 24 saat sonra geri adım attı. Tecrübeli futbolcu İspanyolca yaptığı açıklamada, "Ülkemdeki durum beni çok endişelendiriyor. CF Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor ve yarından itibaren arka arkaya ikinci zaferimizi elde etmek için hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanıyorum. Hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim" diyerek kariyerine devam ettiğini açıkladı.

EMRE ÇOLAK'IN KARİYERİ

Galatasaray ile 180 maça çıkan Emre Çolak, sırasıyla Deportivo, Al-Wehda, Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımlar da forma giydi. A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, söz konusu çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.