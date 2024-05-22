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Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Atletizm Takımı Başarıdan Başarıya Koşuyor

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Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Atletizm Takımı, Handan Koşyiğit'in yönetiminde başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Okullar arası Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda Hayrunnisa Ceyhan Türkiye Şampiyonu oldu.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Atletizm Takımı, Handan Koşyiğit'in yönetiminde başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Handan Koçyiğit'in öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan, Mersin'de yapılan Okullar arası Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda 2 bin metre yürüyüşte Türkiye Şampiyonu oldu. Begüm Kayır ise Türkiye dördüncüsü olarak başarılı bir sonuç elde etti.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda sporcuların antrenörü Handan Koçyiğit, "Çocuklarımızın başarısı için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hayrunnisa'nın aldığı Türkiye Şampiyonluğu ve Begüm Kayır'ın Türkiye dördüncüsü olması çalışmalarımızın, emeğimizin en güzel karşılığıdır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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