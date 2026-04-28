Emekli hakemden Eskişehirspor Balıkesirspor maçı değerlendirmesi

Eskişehirspor- Balıkesirspor play-off 1. tur rövanş maçını izlemek için Eskişehir'e gelen emekli futbol hakemi Ünver Öztekin, maçı Balıkesir ekibinin 1-0 kazanacağını tahmin ettiğini belirtirken, "Burada hangi takım kazanırsa kazansın mutlu olacağım, çünkü başaran ve iyi oynayan kazansın derim" diye konuştu.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 24 Nisan 2026 tarihinde deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Rövanş mücadelesi ise bugün Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. Maç heyecanı şehri sararken, takımlarına destek olmayan isteyen birçok Balıkesirspor taraftarı da Eskişehir'e geldi. Balıkesir'den gelen vatandaşlardan birisi olan 67 yaşındaki emekli futbol hakemi Ünver Öztekin, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"Sporun amaçları dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygıdır"

1982-1994 yılları arasında futbol hakemliği yaptığını, aynı zamanda matematik öğretmeni olduğunu ifade eden Ünver Öztekin, heyecanlı maçla ilgili olarak, "Ben her zaman oynayanın kazanmasından yanayım. Balıkesirliyim ama aynı zamanda Eskişehir'e de sevgim ve saygım sonsuz. Burada hangi takım kazanırsa kazansın mutlu olacağım, çünkü başaran ve iyi oynayan kazansın derim. Sporun amaçları dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygıdır. Bunun zirveye taşınmasını istiyorum. Kırıcı ve dökücü olmadan seyircilerin kaynaşmasını, sporcuların kucaklaşmasını ve dostluk rüzgarının dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyorum. Futbol biraz da şans işi. Eskişehirspor'un Balıkesir'deki maçını izledim, her iki takım da iyiydi ve sanırım burada her iki taraf da eşit hakka sahip. Bizim eski bir amigomuz var, onun tahminini söyleyeyim; o, Balıkesir'deki maçın 2-1 biteceğini, Eskişehir'de ise Balıkesir'in 1-0 kazanacağını söylemişti. Kendisi saygı duyduğum bir amigodur, onun tahminini onaylıyorum. Eskişehir'de Balıkesir 1-0 kazanır diye düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
