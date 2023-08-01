Elis Özbay: Cumhuriyetin 100. yılında bu madalyayı ülkeme getirdiğim için çok mutlu ve gururluyum

"Bütün sene boyunca altın madalyayı aklımdan geçirerek çalıştım""Kürek, beni ben yapan bir branş""En büyük hedefim, Paris 2024 Olimpiyatları için kota almak"Samet DEMİRCAN / İSTANBUL,- Milli kürekçi Elis Özbay, kürek sporunun bir parçası olmaktan ve bunun ayrıcalığını yaşamaktan gurur...

"Bütün sene boyunca altın madalyayı aklımdan geçirerek çalıştım"

"Kürek, beni ben yapan bir branş"

Samet DEMİRCAN / İSTANBUL,- Milli kürekçi Elis Özbay, kürek sporunun bir parçası olmaktan ve bunun ayrıcalığını yaşamaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Kariyerinde Kadınlar Hafif Kilo İki Çifte kategorisinde Avrupa şampiyonluğu da bulunan Özbay, "Her spor branşı gerçekten özel ancak kendi adıma kürek sporu, bambaşka bir spor. Hem bireysel hem de takım sporu olarak yapılabilen bir spor. Ata sporumuz diyebileceğimiz kadar tarihimizin derinliklerinde yer alan bir spor. Tüm beden kaslarının çalıştığı, yüksek dayanıklılık gerektiren zorlu bir spor. Sanıyorum en önemlisi de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilgilendiği 4 spor branşından bir tanesi kürek sporu. Bunun yanında, bitiş çizgisi görülmeden yapılan tek spor olması gibi özgün ve başka spor branşlarında olmayan bir yanı da var. Dolayısıyla kürek sporunu profesyonel düzeyde yapan biri olarak bu benim için bir ayrıcalık. Ülkemizde de bunun duyulması için Türkiye Kürek Federasyonu'nun önemli çalışmaları var. Bu da ciddi şekilde yanıt vermeye başladı. Kürek sporu tanınmaya, insanlar görmeye ve bu spora temas etmeye başladıkça popülaritesinin de doğal olarak artacağı inancındayım. Umarım aldığımız bu başarılar, sosyal medyanın gücünden de faydalanılarak pek çok insana ulaşır ve yaygınlaşır" diye konuştu.