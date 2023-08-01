Elis Özbay: Cumhuriyetin 100. yılında bu madalyayı ülkeme getirdiğim için çok mutlu ve gururluyum
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"Bütün sene boyunca altın madalyayı aklımdan geçirerek çalıştım""Kürek, beni ben yapan bir branş""En büyük hedefim, Paris 2024 Olimpiyatları için kota almak"Samet DEMİRCAN / İSTANBUL,- Milli kürekçi Elis Özbay, kürek sporunun bir parçası olmaktan ve bunun ayrıcalığını yaşamaktan gurur...
"Bütün sene boyunca altın madalyayı aklımdan geçirerek çalıştım"
"Kürek, beni ben yapan bir branş""En büyük hedefim, Paris 2024 Olimpiyatları için kota almak"
Samet DEMİRCAN / İSTANBUL,- Milli kürekçi Elis Özbay, kürek sporunun bir parçası olmaktan ve bunun ayrıcalığını yaşamaktan gurur duyduğunu ifade etti.Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özbay, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. 23 yaşındaki genç kürekçi, "Sporla uğraşan herkes hiçbir zaman pes etmesin. Hedeflerine odaklandıkları ve disiplinli çalıştıklarında başarının geleceğinden emin olabilirler" dedi."KÜREK, BENİ BEN YAPAN BİR BRANŞ"Türkiye Kürek Milli Takım sporcusu Elis Özbay, "Kürek sporuna başlamadan önce pek çok spor branşı ile uğraştım ama en uzun süre yaptığım spor 6 yıl boyunca oynadığım voleybol diyebilirim. Voleybol oynadığım dönemlerde beden eğitimi öğretmenimin anneme verdiği tavsiyeyle, voleyboldan kürek branşına ani bir geçişim oldu. Öğretmenimin boy ve fizik olarak kürekte benim gibi kadın sporcuların daha az olduğunu ve önümün açık olduğunu söylemesiyle kürek sporuna başladım. İyi ki bu tavsiyeyi dinlemişim. Geriye dönüp baktığımda kürek sporu, onunla tanıştığım andan itibaren kendimi adadığım bir spor branşı oldu. Kendimi bulduğum, beni ben yapan ve benliğime en çok uyan spor branşı olduğu için kürek sporunun bir parçası olmaktan ve bu ayrılacağı yaşamaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu."CUMHURİYETİN 100. YILINDA BU MADALYAYI ÜLKEME GETİRDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"Fenerbahçe Kulübü sporcusu, Cumhuriyetin 100. yılında altın madalyayı ülkemize getirdiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "2021'de Mervenur Uslu'yla birlikte U23 Kadınlar Hafif Kilo İki Çifte kategorisinde hem dünya hem Avrupa şampiyonu olduk. 2022 yılında da U23 Kadınlar Hafif Kilo Tek Çifte kategorisinde Avrupa şampiyonu oldum. Ancak 2022 yılında aynı kategoride dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırarak ikinci olmuştum. Hazırlık sürecim dünya ikincisi olmamla başladı. Kendimdeki potansiyelin farkındaydım ve bütün bir yıl boyunca kendime ucu ucuna kaçan dünya şampiyonluğunu hatırlattım. Kendimi tamamen dünya şampiyonasına odakladım. Her ne kadar başarımı dünya ikinciliği ile taçlandırmış olsam da gümüş madalyayı kısa bir farkla kaçırmak beni çok üzmüştü, bütün bir sene boyunca altın madalyayı aklımdan geçirerek çalıştım. Zaten bu sene temel motivasyonum, geçtiğimiz senenin üzerine çıkabilmekti. Bunu da bu yıl başardım. Cumhuriyetin 100. yılında bu madalyayı ülkeme getirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Gerçekten benim adıma tarif edilemez derecede müthiş bir duygu" diye konuştu."İKİ YARIŞI UNUTAMIYORUM"Hedefine ulaşmak için her türlü zorluğu yenmeye çalıştığını ve bu özelliğinin kendisini öne çıkardığını belirten milli kürekçi, "İki tane unutamadığım yarışım var. İlki 2021 U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda ekibim Mervenur Uslu ile olan Dünya Şampiyonluğu yarışımın son 500 metresinde 5'incilikten gelip şampiyonluğu alışımız. 2'ncisi ise ilk defa katılmış olduğum 2023 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışın son 200 metresinde 3'üncü iken rakibim tarafından geçilip 5'inci olmam unutamadığım iki yarışımdır" ifadelerini kullandı."EN BÜYÜK HEDEFİM, PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI İÇİN KOTA ALMAK"Önünde Üniversitelerarası Olimpiyat Oyunları'nın olduğunu söyleyen Elis Özbay, "Milli Takımımızın ve Türkiye Kürek Federasyonu'nun büyük hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda ben de ekibin bir parçası olarak çalışmaya devam ediyorum. Önümüzde Üniversitelerarası Olimpiyat Oyunları var. Orada ülkemi layıkıyla temsil edip madalya getirmek öncelikli hedefim. Daha sonrasında en büyük hedefim ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almak" dedi."EN ÖNEMLİSİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İLGİLENDİĞİ 4 SPOR BRANŞINDAN BİRİ KÜREK"
Kariyerinde Kadınlar Hafif Kilo İki Çifte kategorisinde Avrupa şampiyonluğu da bulunan Özbay, "Her spor branşı gerçekten özel ancak kendi adıma kürek sporu, bambaşka bir spor. Hem bireysel hem de takım sporu olarak yapılabilen bir spor. Ata sporumuz diyebileceğimiz kadar tarihimizin derinliklerinde yer alan bir spor. Tüm beden kaslarının çalıştığı, yüksek dayanıklılık gerektiren zorlu bir spor. Sanıyorum en önemlisi de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilgilendiği 4 spor branşından bir tanesi kürek sporu. Bunun yanında, bitiş çizgisi görülmeden yapılan tek spor olması gibi özgün ve başka spor branşlarında olmayan bir yanı da var. Dolayısıyla kürek sporunu profesyonel düzeyde yapan biri olarak bu benim için bir ayrıcalık. Ülkemizde de bunun duyulması için Türkiye Kürek Federasyonu'nun önemli çalışmaları var. Bu da ciddi şekilde yanıt vermeye başladı. Kürek sporu tanınmaya, insanlar görmeye ve bu spora temas etmeye başladıkça popülaritesinin de doğal olarak artacağı inancındayım. Umarım aldığımız bu başarılar, sosyal medyanın gücünden de faydalanılarak pek çok insana ulaşır ve yaygınlaşır" diye konuştu.