Haberler

Elif Naz Köseoğlu ve U20 Kadın Milli Takımı, Balkan Kros Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Elif Naz Köseoğlu ve U20 Kadın Milli Takımı, Balkan Kros Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirli sporcu Elif Naz Köseoğlu'nun da yer aldığı U20 Kadın Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda zafer elde etti. Köseoğlu, 'Genç Kızlar' kategorisinde 6. olarak önemli bir başarı kazandı.

Eskişehir'de yetişen sporcu Elif Naz Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu U20 Kadın Milli Takımı, Balkan Kros Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

Balkan Kros Şampiyonası, Romanya'nın Oredeya kentinde gerçekleştirildi. Eskişehir'in başarılı sporcularından olan Elif Naz Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu U20 Kadın Milli Takımı, şampiyonada zorlu bir parkurda mücadele etti. Milli Takım, bireysel derecelerin toplamıyla takım halinde Balkan Şampiyonu oldu. Köseoğlu ise, 'Genç Kızlar' kategorisinde 6'ncı olarak önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.