Elif Ceren Uzunçakmak, Dünya Kupası'nda İki Şampiyonluk Elde Etti

Kayseri'de ailesinin yönlendirmesiyle kick boksa başlayan 16 yaşındaki Elif Ceren Uzunçakmak, dünya kupasındaki başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Selçuklu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elif Ceren, 6 yıl önce başladığı kick boksta antrenörü Hayriye Türksoy Hançer'le yaptığı düzenli çalışmalar sonucu birçok başarı elde etti. Elif Ceren, son olarak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 7-12 Ekim'de düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda tatamide 60 ve 65 kilogramda genç kadınlar kategorisinde iki şampiyonluk elde etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcusu Elif Ceren, iki kupayla dönmesine rağmen gelecek yıl Bulgaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Elif Ceren Uzunçakmak, AA muhabirine, çalışmalarını düzenli ve disiplinli olarak sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Elif Ceren, "Dünya kupasında hem 60 hem 65 kilogramda şampiyonluk elde ettim. Tabii ki buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Çok antrenman yaptık, çalıştık. Sonucunda da böyle güzel bir başarı oldu." dedi.

Elif Ceren, sürekli yeni başarılar elde edip ülkesine şampiyonluklarla dönmek istediğini ifade etti.

Çalışmalarının sonucunda iki kupa kazandığını anlatan Elif Ceren, şunları kaydetti:

"Biz her gün çift antrenman yapıyoruz. Düzenli ve istekli devam ediyoruz. Şu an Hayriye Türksoy Hançer hocamla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'de antrenmanlarıma devam ediyoruz. Seçmelerde en iyi dereceyi yapmak istiyorum. Dünya kupasından sonra dünya şampiyonasında da bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyorum. Antrenmanlarımız devam ediyor. Yine aynı çaba, aynı emek. Böylelikle yine inşallah şampiyon oluruz."

Antrenör Hayriye Türksoy Hançer de Elif Ceren'in yıllardır gayretle çalıştığını ve sonunda çok iyi başarı ele ettiğini söyledi.

Sporcusunun yetenekli olduğunu ve altyapıdan geldiğini aktaran Hançer, "Maçlarda kendi branşında Kayseri'de ilk şampiyon oldu. Daha sonra Türkiye şampiyonlarına katıldık. Orada da elde ettiği güzel derecelerden sonra bu yıl dünya kupasına katıldı. İlk uluslararası yarışmasıydı. Çift branşta katıldı. Kilolarda 2 branşta katılma hakkımız var. Hem 60 hem de 65 kilogramda yarıştı. İkisinde de bayrağımızı göndere çektirmeyi başardı." diye konuştu.

"Sıradaki hedefimiz dünya şampiyonası"

Hançer, dünya şampiyonluğu için Elif Ceren'in daha çok çalışması gerektiğini dile getirdi.

Bu amaçla yoğun tempoyla çalıştıklarını vurgulayan Hançer, şunları kaydetti:

"Elif Ceren şampiyon oldu. Çok zorlu bir süreçten geçti fakat dünya şampiyonası için bundan iki kat daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Koşu, ağırlık, halter, croosfit ve ring çalışmalarımız oluyor. Dünya kupasında şampiyon olduk, sıradaki hedefimiz dünya şampiyonasında bayrağımızı göndere çektirmek. Dünya şampiyonası 2026'da Bulgaristan'da düzenlenecek."