Haberler

Elif Ceren Uzunçakmak, Dünya Kupası'nda İki Şampiyonluk Elde Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de kick boksa başlayan 16 yaşındaki Elif Ceren Uzunçakmak, Dünya Kick Boks Kupası'nda hem 60 hem de 65 kilogram kategorisinde şampiyon oldu. Hedefi ise gelecek yıl Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olmak.

Kayseri'de ailesinin yönlendirmesiyle kick boksa başlayan 16 yaşındaki Elif Ceren Uzunçakmak, dünya kupasındaki başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Selçuklu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elif Ceren, 6 yıl önce başladığı kick boksta antrenörü Hayriye Türksoy Hançer'le yaptığı düzenli çalışmalar sonucu birçok başarı elde etti. Elif Ceren, son olarak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 7-12 Ekim'de düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda tatamide 60 ve 65 kilogramda genç kadınlar kategorisinde iki şampiyonluk elde etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcusu Elif Ceren, iki kupayla dönmesine rağmen gelecek yıl Bulgaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Elif Ceren Uzunçakmak, AA muhabirine, çalışmalarını düzenli ve disiplinli olarak sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Elif Ceren, "Dünya kupasında hem 60 hem 65 kilogramda şampiyonluk elde ettim. Tabii ki buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Çok antrenman yaptık, çalıştık. Sonucunda da böyle güzel bir başarı oldu." dedi.

Elif Ceren, sürekli yeni başarılar elde edip ülkesine şampiyonluklarla dönmek istediğini ifade etti.

Çalışmalarının sonucunda iki kupa kazandığını anlatan Elif Ceren, şunları kaydetti:

"Biz her gün çift antrenman yapıyoruz. Düzenli ve istekli devam ediyoruz. Şu an Hayriye Türksoy Hançer hocamla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'de antrenmanlarıma devam ediyoruz. Seçmelerde en iyi dereceyi yapmak istiyorum. Dünya kupasından sonra dünya şampiyonasında da bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyorum. Antrenmanlarımız devam ediyor. Yine aynı çaba, aynı emek. Böylelikle yine inşallah şampiyon oluruz."

Antrenör Hayriye Türksoy Hançer de Elif Ceren'in yıllardır gayretle çalıştığını ve sonunda çok iyi başarı ele ettiğini söyledi.

Sporcusunun yetenekli olduğunu ve altyapıdan geldiğini aktaran Hançer, "Maçlarda kendi branşında Kayseri'de ilk şampiyon oldu. Daha sonra Türkiye şampiyonlarına katıldık. Orada da elde ettiği güzel derecelerden sonra bu yıl dünya kupasına katıldı. İlk uluslararası yarışmasıydı. Çift branşta katıldı. Kilolarda 2 branşta katılma hakkımız var. Hem 60 hem de 65 kilogramda yarıştı. İkisinde de bayrağımızı göndere çektirmeyi başardı." diye konuştu.

"Sıradaki hedefimiz dünya şampiyonası"

Hançer, dünya şampiyonluğu için Elif Ceren'in daha çok çalışması gerektiğini dile getirdi.

Bu amaçla yoğun tempoyla çalıştıklarını vurgulayan Hançer, şunları kaydetti:

"Elif Ceren şampiyon oldu. Çok zorlu bir süreçten geçti fakat dünya şampiyonası için bundan iki kat daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Koşu, ağırlık, halter, croosfit ve ring çalışmalarımız oluyor. Dünya kupasında şampiyon olduk, sıradaki hedefimiz dünya şampiyonasında bayrağımızı göndere çektirmek. Dünya şampiyonası 2026'da Bulgaristan'da düzenlenecek."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.