Elif Berfin Altun, Avrupa Gençler Şampiyonu Oldu

MARDİN'de, atıcılıkta 30'un üzerinde şampiyonluğu ve 17 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun (18), Mart ayında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Berfin, kendisi gibi milli sporcu olan annesi Nedret Altun'un antrenörlüğünde dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Mardin'de 8 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta ilk katıldığı müsabakada Türkiye birincisi olan Elif Berfin Altun, girdiği müsabakalarda bugüne kadar 30'dan fazla şampiyonluk elde etti. Kentte 'Rekortmen kız' olarak anılan ve girdiği müsabakalarda 17 kez de Türkiye rekoru kıran Berfin, Hırvatistan'ın Osijek kentinde 1-7 Mart arasında düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'na katıldı. Solo kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde mücadele eden Elif Berfin, sıralama atışlarında şampiyona rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Finalde Macar Reka Toma'yı 15-12 mağlup eden Elif Berfin, Avrupa gençler şampiyonu oldu.

HEDEF BU KEZ DÜNYA KUPASI

Milli sporcu Elif, 12 Haziran'da Almanya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası'nda, 19 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Festivali'nde ve 6 Kasım'da Mısır'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak ve yeni rekorlar kırmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu'nda antrenör annesinin gözetiminde çalışmalarını sürdüren Elif, 2028'de Los Angeles'ta yapılacak Yaz Olimpiyatları'na katılmayı ve madalya kazanmayı hedefliyor.

'UZUN SÜREÇTE HEDEFİM, YAZ OLİMPİYATLARI'NA KATILABİLMEKTİR'

10 yaşında başladığı atıcılıkta 8 yılı geride bırakarak birçok kez rekorlar kırdığını belirten Elif Berfin Altun, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Solo kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde aynı zamanda rekorunu da kırdığını belirterek, "Birinci olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonasında güzel bir başarı elde edebilmektir. Uzun süreçte ise 2028'de Los Angeles'ta yapılacak Yaz Olimpiyatları'na katılabilmek" dedi.

'POLİGONDA BÜYÜDÜ'

Milli sporcunun annesi ve antrenörü Nedret Altun, yaklaşık 15 yıldır antrenörlük yaptığını, ateşli ve havalı silahlarda çeşitli Türkiye derecelerinin olduğunu söyledi. Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yaptığını belirten Altun, atıcılıkta 45 sporcusunun bulunduğunu ve Türkiye şampiyonu sporcularından birinin de kızı olduğunu ifade etti. Kızının 10 yaşından itibaren spora başladığını ve poligonda büyüdüğü için daha rahat adapte olduğunu anlatan Altun, uzun ve meşakkatli süreçler yaşadığını söyledi.

'OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEK'

Avrupa Gençler Şampiyonu olan Elif Berfin'i tebrik ettiğini belirten Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de, "Berfin kızımıza güveniyoruz. Azimle çalışıyor. İnanıyorum ki olimpiyatlarda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bizler de bunun için destekliyoruz" diye konuştu.