Haberler

Elazığspor'un Ziraat Türkiye Kupası Eşleşmesi Belli Oldu

Elazığspor'un Ziraat Türkiye Kupası Eşleşmesi Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Elazığspor, 12 Bingölspor ile eşleşti. Maçlar 16-17-18 Eylül tarihlerinde seyircili olarak oynanacak.

Elazığspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmesindeki rakibi 12 Bingölspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Elazığspor'un rakibi 12 Bingölspor oldu. TFF Riva tesislerinde yapılan kura çekimi sonrası Elazığspor, 12 Bingölspor ile eşleşti. Maçlar 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Elazığspor'un 12 Bingölspor Ziraat Türkiye kupası maçı seyircili olacak. Ligde seyircisiz oynama cezası olan Elazığspor, Batman Petrolspor maçını seyircisiz oynayacak ve seyircisiz oynama cezasını bu maçla tamamlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle

Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal'ı yıkan sözler

Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal'ı yıkan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.