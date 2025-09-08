Elazığspor'un Ziraat Türkiye Kupası Eşleşmesi Belli Oldu

Elazığspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmesindeki rakibi 12 Bingölspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Elazığspor'un rakibi 12 Bingölspor oldu. TFF Riva tesislerinde yapılan kura çekimi sonrası Elazığspor, 12 Bingölspor ile eşleşti. Maçlar 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Elazığspor'un 12 Bingölspor Ziraat Türkiye kupası maçı seyircili olacak. Ligde seyircisiz oynama cezası olan Elazığspor, Batman Petrolspor maçını seyircisiz oynayacak ve seyircisiz oynama cezasını bu maçla tamamlayacak. - ELAZIĞ