Elazığspor U16 Ligi'nde şampiyon oldu

Elazığ amatör küme U16 Ligi'nde şampiyon Elazığspor oldu.

2025-2026 futbol sezonu U16 ligi 9 takımın katılımıyla iki grupta oynandı. Seza Çimento Elazığspor namağlup grup lideri olarak gruptan çıktı. Yarı final ve final müsabakalarında da rakiplerini mağlup eden bordo-beyazlılar şampiyonluğa ulaşıp, Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Final müsabakasının ardından gerçekleşen kupa töreninde TFF İl Temsilcisi Süleyman Acar kupayı takım kaptanına takdim etti.

Elazığ ASKF'den yapılan açıklamada; "U16 liginde şampiyon olan Seza Çimento Elazığspor takımının sporcularını, antrenörlerini ve yöneticilerini tebrik eder, Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ