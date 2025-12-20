Elazığspor U16 Ligi'nde şampiyon oldu
Elazığ amatör küme U16 Ligi'nde Seza Çimento Elazığspor, namağlup olarak grup lideri oldu ve şampiyonluğa ulaştı. Takım, Türkiye Şampiyonası için katılma hakkı kazandı.
Elazığ amatör küme U16 Ligi'nde şampiyon Elazığspor oldu.
2025-2026 futbol sezonu U16 ligi 9 takımın katılımıyla iki grupta oynandı. Seza Çimento Elazığspor namağlup grup lideri olarak gruptan çıktı. Yarı final ve final müsabakalarında da rakiplerini mağlup eden bordo-beyazlılar şampiyonluğa ulaşıp, Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Final müsabakasının ardından gerçekleşen kupa töreninde TFF İl Temsilcisi Süleyman Acar kupayı takım kaptanına takdim etti.
Elazığ ASKF'den yapılan açıklamada; "U16 liginde şampiyon olan Seza Çimento Elazığspor takımının sporcularını, antrenörlerini ve yöneticilerini tebrik eder, Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ