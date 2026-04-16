Elazığspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Elazığspor rakip seçmez, çıkar oyununu oynar'

Önlerinde 2 final kaldığını aktaran Elazığspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri "Hele bir yerimizi garantileyelim, ondan sonra rakip kim olursa olsun fark etmez. Elazığspor rakip seçmez, çıkar oyununu oynar" dedi.

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında deplasmanda İskenderunspor ile karşılaşacak. Bordo- Beyazlılar bu maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

İskenderunspor maçı hazırlıklarının çok iyi geçtiğini belirten Sözeri, "12 finalin 10'u tamam. Yola çıkarken 12 finalimiz var demiştik, 10 tanesini alnımızın akıyla geçtik. Şimdi önümüzde 2 final kaldı. Hele bir yerimizi garantileyelim, ondan sonra rakip kim olursa olsun fark etmez. Elazığspor rakip seçmez, çıkar oyununu oynar. 3 puan alırsak kesin, sonuçlara göre 2 puanla da Play-Off'tayız. Ama biz kazanmak için sahada olacağız" şeklinde konuştu.

Şehrin desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Erkan Sözeri, "Bize inanılmaz bir destek verdiler. Taraflarımızın yanımızda olması çok değerli ve kıymetliydi. Bundan sonra da zaten olacaklardır. Bizde zaten hiçbir şeye bakmadan play-off'a kalmış olacağız. Belki sonuçlarda bizi destekleyecektir ama biz 2 puana zaten kalıyoruz. 3 puan alırsak mutlaka play-off'a kalıyoruz. Ondan sonraki süreç tabi ki oyucularımızla biz bir kampa gideceğiz. İnşallah bize bu şampiyonluk nasip olur. Bu çalışma ve irade işi ama nasip olursa da çok mutlu olacağız. Bu şehir özellikle stadıyla camiasıyla büyüklüğüyle gerçekten şampiyonluğu hak ediyor. Elazığspor bir üst ligi değil hatta Süper Ligi hakkediyor. Biz bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımızdan çok memnunuz gerçekten çok iyi irade sergiliyorlar. Bazen hata yapsalar da biz bunları tolere ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı