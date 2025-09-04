Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül: 'Bu sezonun tek sonucu şampiyonluk'

Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Bizim için bu sezonun tek sonucu var şampiyonluk. 2'ncilik, 3'üncülük ya da başka bir sıralama bizi ilgilendirmiyor. Ligi lider bitirmek dışında hiçbir sonucu kabul etmeyeceğiz" dedi.

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fırat Gül ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda tüm futbolcular yer aldı. Antrenman öncesi değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Fırat Gül, Ankaragücü maçı, takımın son durumu, transfer ve kadro dışı bırakılan Muhammed Gönülaçar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gül, hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Bizim için bu sezonun tek sonucu var şampiyonluk. 2'ncilik, 3'üncülük ya da başka bir sıralama bizi ilgilendirmiyor. Ligi lider bitirmek dışında hiçbir sonucu kabul etmeyeceğiz. İstediğimiz hazırlık maçlarını yapamadık sezon öncesi ve bu durum takımın ritmini etkiledi. Yaklaşık bir ayda sadece bir maç oynayabildik. Teorik ve taktiksel çalışmalar ne kadar iyi olursa olsun, maç ritmini kazanmak için sahaya çıkmak gerekiyor. İnşallah Ankaragücü maçıyla birlikte bu ritmi yakalayacağız" diye konuştu.

"Bu hafta farklı bir Elazığspor sahaya yansıtacağız"

Adana 01 FK maçında yenilen 4 gol sonrası savunma hatalarını analiz ettiklerini aktaran Fırat Gül, "Adana 01 FK maçında skor 4-4 bitti. Fakat bu durumu bireysel hatalar üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Tüm takım olarak eksikleri tespit ettik ve bu hafta sahaya çok daha farklı bir Elazığspor yansıtacağız" şeklinde konuştu.

Erzurum kampında kadro dışı bırakılan Muhammed Gönülaçar'ın affı konusunda da konuşan Teknik Direktör Fırat Gül, "Biz kararımızı verdik, yönetim kuruluna gerekli raporumu sundum. Bu konuda bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

"Bu takım şampiyon olacak güce sahip"

Taraftarlardan kadroya güvenmelerini ve destek olmalarını isteyen Gül, "Kalemizde, savunmada, orta sahada ve hücumda bu ligin en iyi oyuncularından kurulu bir takımız. Taraftarlarımızdan ricam oyuncularımıza inansınlar, bize güvensinler. Bu takım şampiyon olacak güce sahip. Transfer tamamen kapandı diyemeyiz. Şu anki kadromuzla hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ekstra, ligin çok üzerinde bir oyuncu çıkarsa değerlendiririz ama olmasa da bu takım yeterli" şeklinde konuştu.

Elazığspor'un tecrübeli orta sahası Hakan Yavuz antrenman öncesi değerlendirmesinde; "Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. İnşallah Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz. Taraftarımız Ankara'da yanımızda olursa, bu bize ekstra motivasyon sağlar. Uzun bir yol olacak ama biz de onları 3 puanla sevindirmek istiyoruz" dedi.

Adana 01 FK maçından önemli dersler çıkardıklarını belirten stoper Ercan Coşkun ise "Geçen hafta maç yapmadık, bu hafta çok daha hazır durumdayız. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle bu kez 3 puanı alacağız. Ankara'ya gelebilecek taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Bu zorlu mücadelede yalnız kalmak istemiyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ