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Elazığspor Teknik Direktörü Bozkurt, Gebzespor deplasmanının önemli olduğunu söyledi

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Elazığspor Teknik Direktörü Bozkurt, Gebzespor deplasmanının önemli olduğunu söyledi
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Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 4. haftasında deplasmanda Güzide Gebzespor ile karşılaşacak ve hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Serdar Bozkurt, Gebzespor'un iddialı takımlardan olduğunu belirterek önemli bir deplasman ve zorlu bir maç olacağını söyledi.

Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Gebzespor'un iddialı takımlar arasında olduğunu belirterek, "Gebzespor önemli bir deplasman" dedi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 4. haftasında deplasmanda Güzide Gebzespor ile karşılaşacak olan Elazığspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Serdar Bozkurt gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gebzespor'un iyi kadro kurduğunu söyleyen Bozkurt, "Dinamik, koşan, temposu yüksek. İç sahada çok daha farklı oynuyorlar, çok daha istekli. Seyircisiyle beraber bütünleşen, saha içinde çalışkan bir takım bulacağız karşımızda. Önemli bir deplasman, onlar da hedefi olan rakiplerimizden bir tanesi. Bizi çok iyi bir atmosfer bekliyor ama tecrübeliyiz" diye konuştu.

Maçın zorlu geçeceğini belirten Serdar Bozkurt, "Hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Haftasonu iyi bir maç geçirdik burada ama onu unuttuk. Çünkü unutmak gerekiyor, onun havasıyla yaşamamak gerekiyor. Şimdi çok önemli bir sınava daha çıkıyoruz. O sınavı da en iyi şekilde atlatıp gelmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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