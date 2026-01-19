Bahis eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, "Hayatımda hiçbir zaman bahis oynamadım. Hatta kupon nasıl doldurulur vallahi de bilmiyorum, billahi de bilmiyorum" dedi.

Elazığspor Futbol Şube Sorumluları Eyyüp Yıldırım ve Eren Kurnaz ile Teknik Direktör Adem Çağlayan, gündeme ilişkin konular hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Adem Çağlayan'ın hem bilgisine hem de karakterine güvenlerinin sonsuz olduğunu belirten Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım, "Kulüp ve yönetim olarak her zaman hocamızın yanındayız. Her ne kadar sahada istediğimiz sonuçları alamamış olsak da bu skorların bizim gerçek gücümüzü yansıtmadığını düşünüyoruz. Bu kadroya, yaptığımız transferlere baktığınızda bu ligdeki en iyi futbolcu gruplarından birine sahip olduğumuzu sizler de biliyorsunuz. Ancak bu noktaya geldiysek, bunun sorumluluğunu hem yönetim hem futbolcu grubu olarak birlikte aldığımızı da açıkça söylemeliyim. Buradan çıkmasını da yine birlikte başaracağız, Allah'ın izniyle. Devre arası transfer döneminde Kastamonu'dan Sakıp, Sertaç, Ali ve Çağlayan ile anlaşma sağladık. Ancak transfer çalışmalarımız henüz bitmiş değil. Görüştüğümüz isimler var. İnşallah bir forvet ve bir de 6 numara pozisyonuna transfer yapacağız. Şunu da açıkça ifade etmeliyim ki, bahis süreci nedeniyle futbolcu bulmakta ve bulunan futbolcuların maliyetlerinde ciddi zorluklar yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Adana maçını da bir talihsizlik, bir iş kazası olarak değerlendiriyoruz. Maça çok iyi başladık, ancak şanssız goller yedik ve yakaladığımız net fırsatları değerlendiremedik. Bu da ister istemez takım üzerinde psikolojik bir baskı oluşturdu. Karakterli bir futbolcu grubuna ve güvendiğimiz bir teknik ekibe sahibiz" diye konuştu.

Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Eren Kurnaz, "Hocamızın da belirttiği gibi öncelikli hedefimiz 6 numara pozisyonu ve bir santrafor transferi. Bununla birlikte kaleci pozisyonunda da bir değişiklik gündemimizde. Kaleci Muammer ile yollarımızı ayırma ihtimali oldukça yüksek. Muammer takım bulamaması durumunda da aramızda olmayacağı netleşmiş bir karar. Dolayısıyla bir alternatif kaleci transferi de planlamamızda yer alıyor. Özetle; bir kaleci, bir 6 numara ve bir hücum oyuncusu transferi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan ise, "Takımın konsantrasyon kayıplarına rağmen sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Dosyamızda bizim oynamadığımız, bahis formumuzun olmadığına dair federasyona tekrar dilekçe gönderdik. İtiraz sürecimiz cuma gününe kadar devam edecek. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Ligin asidi kaçmış durumda, bu sene hiçbir futbolcunun ve teknik adamın konsantrasyonun yüksek olduğu söylenemez. Ülkenin başka bir derdi yokmuş gibi tamamen bahis skandalına gözler çevrilmiş durumda. Hayatımda hiçbir zaman bahis oynamadım. Hatta kupon nasıl doldurulur vallahi de bilmiyorum, billahi de bilmiyorum. İnsan zıttıysa sınanır. Bizim de zıt bir profil olduğumuz için o işlere şu an biz onda sınanıyoruz. Henüz ceza almadık, sadece PFDK'ya sevk edildik. İkinci bir itirazımızı yaptık cuma gününe kadar itiraz sürecimiz devam ediyor. Dosyamızda bizim oynamadığımız, formumuz olmadığına dair federasyona tekrar bir dilekçe gönderdik. İnşallah burada da adalet tecelli edecektir. Cuma günü itibarıyla tekrar itirazımız gündemine girecek. Önümüzdeki salı günü de Allah izin verirse ceza almadan bu işten çıkacağımızı düşünüyorum çok da önemli mi hiç önemli değil çünkü adaletin olmadığı yerlerde bazı konuşmalarda çok değerli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ