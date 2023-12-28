Elazığspor, maç başı 1 gol ortalamasını tutturdu
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Elazığspor, toplam 14 maçta 14 gol atarak maç başı 1.0 gol ortalaması yakaladı.
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Elazığspor, maç başı 1 gol ortalamasını tutturdu.
TFF 3. Lig 2. Grup'un ilk yarısını 22 puanla 5. sırada tamamlayan 3Gen Holding Elazığspor, toplam 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Toplamda 14 maça çıkan Elazığspor, maç başı 1.0 gol ortalaması yakaladı. Elazığspor sezonun ilk yarısında ise kalesinde 8 gole engel olamayarak +6 averajla devreye girdi. - ELAZIĞ