Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan Nesine 2.Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim...

Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan Nesine 2.Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim...
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Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan Nesine 2.Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim gelmesi nedeniyle karşılaşma tatil edildi.

Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan Nesine 2.Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim gelmesi nedeniyle karşılaşma tatil edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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