Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan Nesine 2.Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim...
Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan Nesine 2.Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim gelmesi nedeniyle karşılaşma tatil edildi.
Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan Nesine 2.Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim gelmesi nedeniyle karşılaşma tatil edildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor