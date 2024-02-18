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Elazığspor- Ergene Velimeşe Maçında Kavga Çıktı

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TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç sonrasında Elazığspor ve Ergene Velimeşe arasında kavga çıktı. Maç sonu yenilginin etkisiyle Ergene Velimeşesporlu yöneticiler ve futbolcular, Elazığspor Başkanı, teknik direktör ve futbolculara saldırdı.

Elazığspor'la Ergene Velimeşe arasında oynanan maç sonrasında kavga çıktı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Elazığspor'un 1-0 kazandığı maç sonunda olaylar çıktı. Maç sonu yenilginin etkisiyle Ergene Velimeşesporlu yöneticiler ve futbolcular, Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, futbolcular ve idari personele saldırdı. Olaylar ekiplerin araya girmesi ile sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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