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Elazığspor, Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup ederek finale yükseldi

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TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etti. Finale yükselen bordo-beyazlı ekibin finaldeki rakibi 52 Orduspor FK oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etti. Finale yükselen bordo-beyazlı ekibin finaldeki rakibi 52 Orduspor FK oldu.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Ömer Lütfü Aydın

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Eksik, Hasan Ekici, Çağrı Yağız Yasak (Mesut dk. 59), Berşan Yavuzay, Metin Peker (Burak dk. 59), Fatih Kıran, Yağızcan Erdem (Mehmet Ablay dk. 59), Mikail Koçak, Beykan Şimşek (Burhan dk. 59), Bahattin Köse (Murat dk. 65)

Efeler 09 SFK: Kemal Mert Özyiğit, Berkan Ünal, Enescan Özdemir (Tuğay dk. 60), Furkan Tuşik (Burak dk. 46), Furkan Külekci, Alpay Eroğlu, Sabutay Alper Bayülken, Enis Çelik (Murat dk. 82), Eren Akdemir (Hakan Can dk. 32), Atakan Akbulut (Tayyip Mevlüt dk. 46), Uğur Çetinkaya

Goller: Bahattin (dk. 47), Burhan (dk. 62 ve 81), Murat (dk. 86) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Metin, Beykan, Beykan (Elazığspor), Burak Özbakır (Efeler 09 SFK) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Orduspor Elazığ Efeler Spor Güncel Haberler

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