Elazığspor, Amasyaspor'u 1-0 Yenerek Hazırlık Maçlarını Yenilgisiz Tamamladı

Elazığspor, Erzurum kampındaki son hazırlık maçında Amasyaspor FK'yı 1-0 yenerek hazırlık dönemini yenilgisiz tamamladı. İlk yarıda gol olmayınca eşitlikle sona eren maçta, ikinci yarıda Maksut Taşkıran'ın attığı golle galip geldi.

Elazığspor, son hazırlık maçında Amasyaspor FK'yı 1-0 yendi ve hazırlık maçlarını yenilgisiz tamamladı.

Erzurum kampındaki 4. ve son hazırlık maçında Elazığspor, TFF 3. Lig Ekibi Amasyaspor FK ile karşılaştı.

Dengeli geçen ilk yarıdan gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunmaya odalarına golsüz eşitlikle girdi.

İkinci yarıda Maksut Taşkıran'la bir gol bulan Elazığspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İlk maçında Sarıyer'i 1-0 yenen bordo-beyazlılar, ikinci maçta Gol Gohar ile 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçında Şanlıurfaspor'u 3-1 ve son maçta Amasyaspor'u 1-0 yenen bordo-beyazlı ekip hazırlık maçlarına yenilgisiz nokta koydu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
