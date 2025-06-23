Elazığlı Sporculardan Volo Şampiyonasında Büyük Başarı

Elazığlı Sporculardan Volo Şampiyonasında Büyük Başarı
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Elazığ'ın sporcuları, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Volo Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde ödüller kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılarıyla Elazığ'ı gururlandıran sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonunun faaliyet programı kapsamında 19-22 Haziran tarihleri arasında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Volo Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular büyük başarılar elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde şampiyonaya hazırlanan sporcular, farklı kategorilerde dereceye girerek hem Elazığ'ı hem de kulüplerini gururlandırdı. Yarışmalar sonucunda yıldız kızlar altın nokta kategorisinde Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hira Nur Irmak Türkiye 3.'sü, yıldız erkekler röle kategorisinde Gençlik Spor Kulübü sporcuları Miraç Atlı ve Muhammed Emin Nakıl Türkiye 3.'sü, yıldız erkekler basamak kategorisinde Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Yusuf Demirtaş Türkiye 2.'si, yıldız kızlar röle kategorisinde Gençlik Spor Kulübü sporcusu Sema Demir Türkiye 3.'sü, küçük kızlar röle kategorisinde Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ecemsu Bulut Türkiye 3.'sü, küçük kızlar basamak kategorisi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ecemsu Bulut Türkiye 2.'si, küçük erkekler röle kategorisinde Gençlik Spor Kulübü sporcusu Furkan Çetinelli Türkiye 2.'si oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcularımızın Türkiye genelinde elde ettiği bu başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Gençlerimizin sporun farklı branşlarında göstermiş oldukları azim ve disiplinli çalışmalarının karşılığını almaları, Elazığ'ın spor altyapısının güçlendiğini göstermektedir. İl Müdürlüğü olarak hem sporcularımıza hem de onları yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca büyük emek gösteren antrenörlerimiz Resul Can, Burak Kalınca ve Resul Ağırtaş' ı verdikleri emeklerden dolayı tebrik ediyoruz. Elazığ gençliği, sporla büyüyor ve gelişiyor" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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