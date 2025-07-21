Elazığlı Sporcular Wushu Kung Fu Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Malatya'da 19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Şampiyonasında Elazığ'ı temsil eden sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Malatya'da gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Şampiyonasında Elazığ sporcuları önemli dereceler elde etti. Katıldıkları sikletlerde gösterdikleri üstün performansla kürsüye çıkan genç sporcular, hem ilimizi gururlandırdı hem de wushu kung fu branşındaki gelişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Şampiyonada derece yapan sporcular:

"1.'lik Muhammed Aras Yavuz 25 kilo, Emir Akcan 35 kilo, Senan Nur Erdem 45 kilo, Elif Nur Özer 45 kilo, Muhammed Bedirhan Doğan 55 kilo, Mehmet Cem Ökke 75 kilo. 2.'lik Elif Akcan 65 kilo, Hurşit Emir Karaoğlu 32 kilo, Gülsima Ökke 52 kilo."

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Malatya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonasında ilimizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Alın teriyle, disiplinle ve inançla kazanılan bu başarılar, Elazığ gençliğinin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Sporcularımızla gurur duyuyor, bu başarının mimarlarından olan kıymetli ailelerini ve antrenörleri Fethi Oruç'u da ayrıca kutluyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız. Daha büyük başarılar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ