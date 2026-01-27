Haberler

Elazığlı sporcu Yıldırım milli takım kampına davet edildi

Elazığlı sporcu Yıldırım milli takım kampına davet edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nden Muhammed Emir Yıldırım, 27 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç sporcu, Elazığ hentbolunun umut vadeden yetenekleri arasında yer alıyor.

Elazığlı sporcu Muhammed Emir Yıldırım, U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammed Emir Yıldırım, 27 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi. Ülkenin farklı illerinden seçilen başarılı sporcuların katılımıyla düzenlenecek olan kamp, U16 Milli Takımının gelecek kadrosunun oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Muhammed Emir Yıldırım, Elazığ hentbolunun son yıllarda yetiştirdiği umut vadeden sporcular arasında yer alıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz spor altyapısında son yıllarda elde edilen başarılar, özverili antrenörlerimiz ve sporcularımızın gayretiyle her geçen gün artmaktadır. Sporcumuz Muhammed Emir Yıldırım'ın U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edilmesi, Elazığ'ın spor alanındaki gelişiminin somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Yunus Altuner'i ve sporcumuzu tebrik ediyor, kamp sürecinde üstün başarılar diliyoruz. Gençlerimizin milli takımlarda yer alması, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Piyasa alev aldı, dev bankalar hesapları sil baştan değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı

Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka iflas bayrağını çekti
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak