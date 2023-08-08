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Elazığlı sporcu Muhammed Akdağ Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Spor Haberleri

Konya'da gerçekleşen U16 ve U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Muhammed Akdağ, 6.31'lik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sporcular ve antrenörleri tebrik edildi.

Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Muhammed Akdağ, 6.31'lik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Konya'da 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen U16 ve U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'na 6 sporcu Elazığ'ı temsil etmek üzere katıldı. Kıyasıya mücadelenin olduğu şampiyonada Muhammed Akdağ, 6.31 metrelik atlayışıyla Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Turkcell U16-U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ilimizi temsil etmek üzere Konya'ya giden ve mücadele vererek şehrimize kazandırmış oldukları bu başarılarından dolayı sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Türkiye Konya Akdağ Spor Haberler

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