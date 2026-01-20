Haberler

Elazığ'ın pehlivanları Türkiye şampiyonası yolunda

Elazığ'ın pehlivanları Türkiye şampiyonası yolunda
Güncelleme:
U17 Grekoromen Güreş Türkiye Grup Şampiyonası'nda başarılı olan Elazığlı güreşçiler Batuhan Dalgın, Yusuf Şen ve Salih Karadaş, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Turnuva, Kars'ta büyük bir rekabet ortamında gerçekleşti.

U17 Grekoromen Güreş Türkiye Grup Şampiyonası'nda derece giren Elazığlı 3 pehlivan, Türkiye Şampiyonası yolunda.

U17 Grekoromen Güreş Türkiye Grup Şampiyonası, Kars'ta yoğun katılım ve büyük bir rekabet ortamında gerçekleştirildi. Organizasyona 7 sporcu ile katılan Elazığlı güreşçiler, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Turnuva sonunda Batuhan Dalgın, Yusuf Şen ve Salih Karadaş, barajı geçerek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Genç sporcular, azim ve mücadeleleriyle hem il hem de kulüplerini gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Kars'ta düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Grup Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Altyapıdan yetişen sporcularımızın ulusal düzeyde elde ettiği bu sonuçlar, Elazığ'ın güreş branşındaki yükselen grafiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi. - ELAZIĞ

