Elazığlı Muhammed Eymen Arık, Türkiye 5.'si Oldu

Elazığlı sporcu Muhammed Eymen Arık, havalı ve ateşli silahlar branşında Türkiye 5.'si oldu. Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda baraj yarışmasını geçerek katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız A kategorisinde 2 puanla ikinciliği kaçıran Arık, hedefinin ise milli takıma girmek olduğunu kaydetti.

Elazığlı Muhammed Eymen Arık, 2024 yılı sonunda düzenlenen Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çekerek, havalı ve ateşli silahlar branşında Türkiye 5.'si oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren havalı silahlar poligonunda antrenörü Ahmet Nüdayi Oğraş ile birlikte çalışmalarını sürdüren Arık, önemli bir başarı elde ettiğini ve hedefinin milli takıma girmek olduğunu ifade etti.

Muhammed Eymen Arı: "Yusuf Dikeç, rol modelim"

Spora yönelmesinde babasının önemli katkısı olduğunu belirten Muhammed Eymen Arık, "Bu sporu yaklaşık 8 aydır yapıyorum. Atışa karşı büyük bir ilgim vardı, bu yüzden tercih ettim. Babamın yönlendirmesiyle başladım. Türkiye yarışmasından önceki baraj yarışmasında 50 kişi arasından 10. oldum ve Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Finalde ise 30 kişi arasından 5. olarak Elazığ adına büyük bir başarı elde ettim. Hocama ve babama teşekkür ederim. Yusuf Dikeç benim rol modelim, onun gibi olmak istiyorum" dedi.

Havalı ve ateşli silahlar antrenörü Ahmet Nüdayi Oğraş da sporcuların gösterdiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oğraş, "Türkiye Atıcılık Federasyon başkanlığının hazırlamış oldukları bütün faaliyet programlarını elimizden geldiği kadarıyla devam ettik. 2024 yılı içerisinde kendimize bir hedef belirledik. Bu hedef belirlemede milli takıma sporcu kazandırmak ve Türkiye'de ilk 3 dedik. Sporcularımızı, planladığımızın daha ilerisine taşıdık. Sporcu sayımız şu an 35 kişini üzerinde. 2024 yılının sonunda Murat Yılmaz Federasyon Kupası düzenlendi. O yarışmada Türkiye Şampiyonası'na katılmamız için baraj puanı koydular. O baraj puanında 3 sporcumuz kotayı geçti. Geçen ay Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcuyla beraber katıldık. Sporcumuz Eymen Arık, 339 puan atarak 2 puanla Türkiye ikinciliğini kaybetti. 2025 yıl içerisinde en az bir sporcumuzu milli takıma, bir sporcumuzu da Türkiye finaline katılımını yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık bir yıldır bu sporla ilgilenen sporculardan Elanur Kılıç ise, "Bu sporu büyük bir sevgiyle yapıyorum. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Örnek aldığımız isimler Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan. Eymen Arık'ın, Türkiye beşinciliği hepimizi gururlandırdı" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ