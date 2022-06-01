Elazığ SYSK, Türkiye 4.'sü oldu - Haberler

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Elazığ SYSK, Türkiye 4.'sü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ SYSK, Türkiye 4.'sü oldu

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 35 takımın katıldığı şampiyonayı 4. olarak tamamladı.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 35 takımın katıldığı şampiyonayı 4. olarak tamamladı.

Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 35 takımın katıldığı şampiyonayı 4. olarak tamamladı.

Elazığ SYSK Başantrenörü ve Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar yaptığı değerlendirmede, "Kulüp olarak bu şampiyonada da ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin çabasında olduk. Biz Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü olarak bir kulüpten fazlasıyız. Bir yandan 1. Lig'de mücadele verirken diğer yandan altyapımızda kurduğumuz takımlar ile kızlarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Adana'da 35 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı maçlar sonucunda Türkiye 4'üncüsü olarak şampiyonayı tamamladık. Sporcularımı kutluyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Bayraktar Türkiye Elazığ Spor Haberler

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