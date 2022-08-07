Elazığ spor haberi | ES Elazığspor Teknik Direktörü Çelik: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ spor haberi | ES Elazığspor Teknik Direktörü Çelik: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

Elazığ spor haberi | ES Elazığspor Teknik Direktörü Çelik: 'Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz'

Elazığ yerel spor haberine göre ES Elazığspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, "3 tane daha hazırlık maçımız olacak.

 - Güncelleme:

ES Elazığspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, "3 tane daha hazırlık maçımız olacak. Skordan ziyade, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmanın mücadelesini vereceğiz" dedi.

ES Elazığspor, 2. etap kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yoğun bir tempoda sürdürüyor. Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan bordo-beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig takımlarından Artvin Hopaspor'la karşılaşacak. Teknik Direktör Ramazan Çelik, Erzurum kampıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, kamp ortamını ve takımın son durumunu değerlendirdi.

Her geçen gün takımın fizik kalitesinin arttığına dikkat çeken Teknik Direktör Ramazan Çelik, "Erzurum kampımız gayet verimli geçiyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenmanlarla yeni sezona hazırlanıyoruz. Fizik kalitemiz her geçen gün artıyor. Hazırlık maçlarında takımımızın eksiklerini görmeye çalışacağız. İlk maçımız Artvin Hopaspor'la yapacağız. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. 3 tane daha hazırlık maçımız olacak. Skordan ziyade, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmanın mücadelesini vereceğiz. Sol bek Hasan Ekici'nin sol adalesinde bir ağrısı vardı, riske etmek istemedik ve bu maçta dinlendirdik. Kalecimiz Hakan Canbazoğlu aramıza katıldı. Tam kadro çalışmalarımıza devam ediyoruz. Futbolcularımızın hepsi bir birinden değerli insanlar. Arkadaşlık üst düzeyde diyebiliriz. Entegre Solar Elazığspor olarak daha iyi olmanın mücadelesini vereceğiz" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ramazan Çelik Elazığspor Erzurum Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title