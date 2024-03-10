Elazığ İl Özel İdarespor U18 Ligi'nde Şampiyon Oldu
Elazığ Amatör Küme U18 Ligi'nde Elazığ İl Özel İdarespor, final maçında Yolspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Takım, Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil edecek.
Elazığ Amatör Küme U18 Ligi'nde şampiyonluğa Elazığ İl Özel İdarespor ulaştı.
Elazığ Amatör Küme U18 Futbol Ligi'nde sezon sona erdi. Final maçında Yolspor ile Elazığ İl Özel İdare karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Elazığ İl Özel İdare, U18 Ligi'nde 2023-2024 Sezonu'nu şampiyonlukla tamamladı. Bordo-Beyazlı ekip, takvimi Türkiye Futbol Federasyonu'nca belirlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil edecek. - ELAZIĞ