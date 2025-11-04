Haberler

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü U15 Okçuluk Bölge Şampiyonu Oldu

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, U15 Okçuluk Bölge Turnuvası'nda birincilik elde ederek bölge şampiyonu oldu. Turnuvanın sonunda en yüksek puanı alan kulüp, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, U15 Okçuluk Bölge Turnuvası'nda birincilik olarak bölge şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı sponsorluğunda düzenlenen U15 Okçuluk Bölge Turnuvası, ülke genelinde 7 farklı bölgede eş zamanlı olarak yapıldı. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Müsabakaları, Elazığ'ın ev sahipliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Adıyaman ve Bingöl'den gelen sporcuların katılımıyla düzenlenen bölge etabında genç okçular, ligde puan toplayarak Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın ilk etabında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, üstün performansıyla 1. sırada yer alarak bölge şampiyonu olmayı başardı. Şubat ayına kadar sürecek olan bölge müsabakalarının sonunda en yüksek puanı alan kulüp, 28 Şubat'ta Samsun'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemize ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübümüzün ilk etapta elde ettiği birincilik bizleri ayrıca mutlu etti. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası yolunda başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
