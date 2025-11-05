Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, Sutopu Cumhuriyet Kupası'nda İki Derece Kazandı

Cumhuriyet Kupası müsabakalarında Elazığ'ı temsil eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, U16 ve U18 Kadın Sutopu takımları önemli bir başarıya imza attı.

Gaziantep'te 1-2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen 14. Sutopu Cumhuriyet Kupası müsabakalarında Elazığ'ı temsil eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, U16 ve U18 Kadın Sutopu takımları önemli bir başarıya imza attı. Toplam 8 takımın katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilen turnuvada Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü U16 ve U18 Kadın takımları gösterdikleri üstün performansla 2'ncilik elde etti. Turnuva boyunca mücadeleci oyunlarıyla dikkat çeken genç sporcular, hem takım disiplini hem de centilmence mücadeleleriyle organizasyona damga vurdu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvada elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Sporcularımızın bu önemli organizasyonda göstermiş oldukları azim, disiplin ve başarı bizleri gururlandırdı. Elazığ olarak son yıllarda su sporlarında ciddi bir ivme yakaladık. Bu başarılar, gençlerimizin spora olan ilgisinin ve antrenörlerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Elazığ GSK U16 ve U18 Kadın takımlarımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ