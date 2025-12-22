Haberler

Türkiye'nin en genç hokey takımından büyük başarı

Türkiye'nin en genç hokey takımından büyük başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2012-2013 doğumlu sporcularla mücadele ettiği 2. Lig Play-Off müsabakalarında ilk 4 takım arasına girerek önemli bir başarı elde etti. Tüm oyuncuları Elazığlı olan takım, transfer yapmadan altyapıdan yetişen sporcularla bu başarıyı sergiledi.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig Play-Off müsabakalarında ilk 4 takım arasına girmeyi başardı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, hokeyde önemli bir başarıya imza attı. Tamamı Elazığlı sporculardan oluşan takım, 2012-2013 doğumlu sporcularla mücadele ettiği 2. Lig Play-Off müsabakalarında ilk 4 takım arasına girmeyi başardı. Hiçbir transfer yapmadan, altyapıdan yetişen Elazığlı çocuklarla sahaya çıkan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, Türk hokeyinde örnek gösterilecek bir başarı sergiledi. Kısıtlı imkanlara rağmen disiplinli çalışma, takım ruhu ve yerel sporcuya verilen önem sayesinde elde edilen bu sonuç, hem Elazığ spor camiasında hem de ulusal düzeyde dikkat çekti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama "Tamamı Elazığlı sporculardan oluşan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nün, Türkiye'nin en genç hokey takımlarından biri olarak 2. Lig Play-Off'larında ilk 4'e kalmasından gurur duyuyoruz. Transfer yapmadan altyapıdan yetişen sporcularımızla elde edilen bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
title