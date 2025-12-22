Türkiye'nin en genç hokey takımından büyük başarı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig Play-Off müsabakalarında ilk 4 takım arasına girmeyi başardı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, hokeyde önemli bir başarıya imza attı. Tamamı Elazığlı sporculardan oluşan takım, 2012-2013 doğumlu sporcularla mücadele ettiği 2. Lig Play-Off müsabakalarında ilk 4 takım arasına girmeyi başardı. Hiçbir transfer yapmadan, altyapıdan yetişen Elazığlı çocuklarla sahaya çıkan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, Türk hokeyinde örnek gösterilecek bir başarı sergiledi. Kısıtlı imkanlara rağmen disiplinli çalışma, takım ruhu ve yerel sporcuya verilen önem sayesinde elde edilen bu sonuç, hem Elazığ spor camiasında hem de ulusal düzeyde dikkat çekti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama "Tamamı Elazığlı sporculardan oluşan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nün, Türkiye'nin en genç hokey takımlarından biri olarak 2. Lig Play-Off'larında ilk 4'e kalmasından gurur duyuyoruz. Transfer yapmadan altyapıdan yetişen sporcularımızla elde edilen bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ