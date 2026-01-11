Haberler

Elazığ Gençlik Spor hentbolda 5'te 5 yaptı

Güncelleme:
Elazığ Gençlik Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı, Osmaniye Samet Aybaba Spor Kulübü'nü 44-34 yenerek 2025-2026 sezonunda ligde 5. galibiyetini aldı ve zirve yolundaki iddiasını sürdürdü.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı 5'te 5 yaptı.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı, 2025-2026 sezonu Erkekler Hentbol 2. Lig B Grubu 6. hafta karşılaşmasında sahasında Osmaniye Samet Aybaba Spor Kulübü'nü konuk etti. Elazığ Doğukent 15 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan müsabakada baştan sona üstün bir performans sergileyen Elazığ ekibi, mücadeleden 44-34'lük net bir skorla galip ayrılarak ligde 5'te 5 yaptı ve zirve yürüyüşünü kararlılıkla sürdürdü.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Transfer yapmadan, tamamen Elazığlı sporcularımızdan oluşan öz kaynak ve öz evlatlarımızla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu yönüyle takımımız sadece sportif bir başarıya değil, aynı zamanda örnek bir altyapı ve sürdürülebilir spor modeline de imza atıyor.

Hedefi bir üst lig olan takımımız, her hafta sahaya koyduğu mücadele ile şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu anlamlı galibiyette emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimiz Turgay Aydıngöz ve Emrullah Şahin'i yürekten tebrik ediyor, sezon boyunca başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Elazığ Gençlik Spor Kulübü olarak; gençlerimizi spora kazandıran, kötü alışkanlıklardan uzak tutan ve şehrimizin adını gururla temsil eden bu kıymetli kadroyla yolumuza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
