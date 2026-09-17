Elazığ’dan U15 milli takım kampına 3 davet

Elazığlı sporcular Ecrin Akbulut ve Yağmur Beren Kılıç, Hentbol U15 Kız Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Elazığ'ın genç sporcuları, milli takım davetleriyle kent sporuna yeni bir gurur daha yaşattı. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ecrin Akbulut ve Yağmur Beren Kılıç, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecek Hentbol U15 Kız Milli Takım Kampı'na davet edildi. Milli takım kampına davet edilen sporculardan Ecrin Akbulut, sağ kanat pozisyonunda, Yağmur Beren Kılıç ise orta oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor. Her iki sporcu da Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında çalışmalarını sürdürürken, eğitim hayatlarına ise Kaya Karakaya Spor Lisesi öğrencisi olarak devam ediyor.

Elazığ'dan milli takım kampına yapılan davet sporcularla sınırlı kalmadı. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda Doğukent Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni olan Engin Doğan, U15 Kız Milli Takım Kampı'nda antrenör olarak görev yapmak üzere milli takım teknik kadrosuna davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı