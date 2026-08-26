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Elazığspor Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Elazığspor Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, Elazığspor yönetimi ve taraftar gruplarıyla yeni sezonda güvenlik önlemlerini görüştü. Emniyet amiri, maçların huzur içinde geçmesi için taraftar liderlerine de görevler düştüğünü vurguladı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü amirleri, Elazığspor yönetimi ve Elazığspor taraftar grubu liderlerinin katılımıyla yeni sezonda alınacak tedbirler değerlendirildi.

2026-2027 TFF 2. Lig Beyaz Grup futbol müsabakalarında dikkat edilmesi gereken kurallar ile güvenlik önlemleri ve değerlendirmelere ilişkin Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet amirleri, Elazığspor yönetimi ve Elazığspor taraftar grubu liderlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Kriz Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Emniyet Amiri Enes Kaan Kaya açıklamalarda bulundu.

"Amacımız maçların güven içinde oynanması"

Spor şubenin deneyimli isimlerden oluştuğunu ifade eden Kaya, "İnşallah bundan sonraki süreçte müsabakaları güvenlik, verilen güvenceler kapsamında beraber takip edeceğiz. Emniyet Teşkilatı olarak bizlerin gayesi; oynanacak müsabakaların bir güvenlik ortamında geçmesi. Şehrimizin en önemli gözdesi olan Elazığspor takımının oynadığı maçlarda güven içinde, huzur içerisinde bir sezon sürdürmesi. Emniyet Teşkilatı olarak bu müsabakalarda bizler elimizden gelen tüm gayreti, tüm çabayı son durumlara kadar seferberlik halinde sürdürüyoruz. İlerleyen maçlarda, ilerleyen sezonlarda da aynı şekilde görevimize devam edeceğiz. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü olarak çok bilgili, tecrübeli arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla birlikte sizlerle el ele en iyi şekilde, en huzurlu ortamda Elazığspor'umuzun üst liglerde oynaması adına gayretle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sizlerin üstüne düşen görevler var"

Taraftar gruplarının da üstüne görevler düştüğüne dikkat çeken Enes Kaan Kaya, "Bu katılımlarınız bizim için çok kıymetli. Bizim üstümüze düşen görevler olduğu gibi sizlerin de üstüne düşen vazifeler var. Tribün liderlerinin bu konudaki katkıları bizler için çok elzem. Hem takımlarına destek konusunda hem de taraftarın sakinlik ve sükunet içerisinde yönetme açısından bizler için sizlerle ortak çalışmamız güvenlik açısından büyük bir durum teşkil ediyor. İnanıyoruz ki daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de taraftarımız sporda şiddetin önlenmesine yönelik hususlara dikkat ederek takımlarını destekleyeceklerdir. Ben bu bağlamda hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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