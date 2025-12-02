Elazığ'da U18 Erkekler Basketbol Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ'da 3 gün süren U18 Erkekler Basketbol Müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 24, 26 ve 28 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen U18 Erkekler Basketbol Müsabakaları, çekişmeli ve yüksek tempolu karşılaşmaların ardından tamamlandı. Genç sporcuların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, takımlar üç gün boyunca parkede üstünlük mücadelesi verdi. Müsabakalara 4 takımdan toplam 48 sporcu katıldı. Turnuva sonunda Gençlik Merkezi Spor Kulübü A Takımı, başarılı performansıyla şampiyonluğu elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü B Takımı ikinci olurken, üçüncülük kupasının sahibi Gençlik Merkezi Spor Kulübü B takımı oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "U18 Erkekler Basketbol Müsabakalarına katılan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emek veren herkesi tebrik ediyoruz. Gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak, yeteneklerini desteklemek ve onları geleceğe hazırlamak adına bu tür organizasyonları önemseyerek sürdüreceğiz. Dereceye giren takımlarımızı kutluyor, tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ