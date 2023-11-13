Elazığ'da U17 Erkek E Grubu Su Topu Türkiye Şampiyonası Eleme Turu Sona Erdi

Elazığ ev sahipliğinde düzenlenen U17 Erkek E Grubu Su Topu Türkiye Şampiyonası Eleme Turu 1. Devre Sutopu müsabakaları sona erdi.

U17 Erkek E Grubu Su Topu Türkiye Şampiyonası Eleme Turu 1. Devre Sutopu müsabakaları 10-12 Kasım tarihleri arasında Elazığ ev sahipliğinde Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. 3 gün süren müsabakalar dün final maçının oynanmasıyla sona erdi. Elazığ GSK 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Şampiyona Şehri Elazığ sloganıyla birlikte birçok müsabakaya ev sahipliği yapan aziz şehrimiz, Su Topu Türkiye Şampiyonasından mücadele etti. Su Topu branşında ilk olan ve Lig de mücadele eden kız ve erkek takımımız, U17 Erkeklerde Türkiye Şampiyonası Eleme müsabakalarına çıkarak 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ