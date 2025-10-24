Haberler

Elazığ'da Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Başladı

Elazığ'da Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası, Elazığ'da 51 ilden 1200 sporcunun katılımıyla başladı. Üç gün sürecek olan organizasyonda sporcular madalya için mücadele edecek.

ELAZIĞ'da, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen ve 51 ilden bin 200 sporcunun katıldığı Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası başladı.

Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası; Elazığ Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi iş birliğinde Türkiye Karate Federasyonu tarafından Elazığ'da gerçekleştiriliyor. Organizasyon, Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Törene; Vali Numan Hatipoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve çok sayıda davetli katıldı. 51 ilden bin 200 sporcunun katıldığı organizasyonda, hakem, antrenör ve idarecilerle birlikte toplam bin 600 kişi Elazığ'da bir araya geldi. 3 gün sürecek şampiyonada sporcular, farklı kategorilerde madalya mücadelesi verecek.

VALİ HATİPOĞLU: SPOR, DEVLET OLARAK HEDEFLERİMİZ ARASINDA EN ÖNEMLİ ALANLARDAN BİRİDİR

Açılış töreninde konuşan Vali Numan Hatipoğlu, sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "İlimizde düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na hoş geldiniz. Bu organizasyonun hem sizler hem de ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Spor, devlet olarak hedeflerimiz arasında en önemli alanlardan biridir. Bu kapsamda Elazığ'da 15 okulumuzda atıl durumda olan veya sığınak olarak kullanılan alanları spor yapılabilecek tesislere dönüştürerek gençlerimizin hizmetine sunduk. Sizleri Elazığ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.