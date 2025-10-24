Elazığ'da Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Başladı

ELAZIĞ'da, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen ve 51 ilden bin 200 sporcunun katıldığı Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası başladı.

Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası; Elazığ Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi iş birliğinde Türkiye Karate Federasyonu tarafından Elazığ'da gerçekleştiriliyor. Organizasyon, Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Törene; Vali Numan Hatipoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve çok sayıda davetli katıldı. 51 ilden bin 200 sporcunun katıldığı organizasyonda, hakem, antrenör ve idarecilerle birlikte toplam bin 600 kişi Elazığ'da bir araya geldi. 3 gün sürecek şampiyonada sporcular, farklı kategorilerde madalya mücadelesi verecek.

VALİ HATİPOĞLU: SPOR, DEVLET OLARAK HEDEFLERİMİZ ARASINDA EN ÖNEMLİ ALANLARDAN BİRİDİR

Açılış töreninde konuşan Vali Numan Hatipoğlu, sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "İlimizde düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na hoş geldiniz. Bu organizasyonun hem sizler hem de ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Spor, devlet olarak hedeflerimiz arasında en önemli alanlardan biridir. Bu kapsamda Elazığ'da 15 okulumuzda atıl durumda olan veya sığınak olarak kullanılan alanları spor yapılabilecek tesislere dönüştürerek gençlerimizin hizmetine sunduk. Sizleri Elazığ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.