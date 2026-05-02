Elazığ'da okul sporlarında büyük heyecan

Elazığ, okul sporları kapsamında düzenlenen iki önemli organizasyona ev sahipliği yaptı. 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması ile 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Grup Birinciliği müsabakaları, yoğun katılım ve büyük heyecana sahne oldu. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması, Ahmet Yılmaz Sentetik Sahası'nda 16 okuldan toplam 96 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Ata sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını bir kez daha gösteren organizasyonda, sporcular hem bireysel hem de takım kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Öte yandan, Masa Tenisi Küçükler Grup Birinciliği müsabakaları da 6 ilden 6 erkek ve 6 kız takımının katılımıyla toplam 48 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Üç gün süren organizasyonda sporcular, grup birinciliği için ter döktü.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Elazığ olarak hem geleneksel sporlarımızı yaşatmaya hem de gençlerimizi farklı branşlarda sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Düzenlenen bu organizasyonlar, gençlerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, özgüven ve takım ruhu kazanmalarına önemli katkı sağlamaktadır. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, derece elde eden takımlarımızı tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı