Elazığ'da 5x5 Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası Başladı

Elazığ'da 5x5 Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği '5x5 Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası' bölge müsabakaları Elazığ'da başladı. Turnuvaya çeşitli illerden katılan takımlar, mahalle kültürünü canlandırarak gençleri spora teşvik etmeyi amaçlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, gençleri spora teşvik etmek ve mahalle kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen "5x5 Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası" bölge müsabakaları Elazığ'da başladı.

Bahçelievler Ahmet Yılmaz Sentetik Sahası'nda başlayan bölge şampiyonasına Ardahan, Ağrı, Iğdır, Kars, Hakkari, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Bitlis, Bingöl, Van, Tunceli'den sporcular katılıyor. Beş gün boyunca devam edecek olan organizasyonda hem kız hem erkek takımları sahada ter dökecek.

Elazığ'ı temsilen bölge şampiyonasında mücadele eden takım ise ilde düzenlenen yerel turnuvada ipini göğüsleyen Esentepe ve Yıldızbağları Mahallesi oldu. Mahallenin genç yeteneklerinden oluşan takım, Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmek için sahaya çıkıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür organizasyonlar hem gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmakta hem de mahalle dayanışmasını ve spor kültürünü güçlendirmektedir. Elazığ'ı başarıyla temsil eden Esentepe Mahallesi ve Yıldızbağları Mahallesi takımlarımıza bölge müsabakalarında başarılar diliyor, tüm takımlarımıza centilmence bir turnuva temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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