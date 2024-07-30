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Elazığ'da 18 Yaş Altı Türkiye Tenis Takımlar Şampiyonası Bölgesel Müsabakaları Sonuçlandı

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Elazığ'da düzenlenen 18 yaş altı Türkiye Tenis Takımlar Şampiyonası 2. aşama bölgesel müsabakaları sona erdi. 11 ilden 16 takımın katıldığı müsabakalarda 2 erkek ve 2 kadın takım Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Elazığ'da, 18 yaş altı Türkiye Tenis Takımlar Şampiyonası 2. aşama bölgesel müsabakaları Elazığ Gençlik Spor tenis kortlarında takımların katılımıyla sona erdi.

Elazığ'da, 18 yaş altı Türkiye Takımlar Şampiyonasının 2. aşaması olan bölgesel müsabakalar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 11 ilden 8 erkek 8 kadın olmak üzere toplam 16 takımın katılım sağlamasıyla 22-28 Temmuz tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Merkezi tenis kortlarında düzenlendi.

4 farklı grupta yarışan takımlardan 2 erkek 2 kadın takım Türkiye finallerine katılım hakkı elde etti. Kadınlarda Batman ve Hakkari, erkeklerde ise Iğdır ve Mardin illerinin temsilcileri mutlu sona ulaştı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Tenis Federasyonu tarafından düzenlenmiş olan 18 yaş altı Türkiye Takımlar Şampiyonası sona erdi. Tenis kortlarımız bu kez de bölgesel müsabaka olan 18 yaş altı Türkiye Takımlar Şampiyonasının 2. aşamasına ev sahipliğini gerçekleştirdi. Derece alan, müsabakaya katılan tüm sporcularımıza ve antrenörlerimizi tebrik eder, katılacakları Türkiye Finallerinde başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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