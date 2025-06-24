Elazığ Atletizm Takımları Anadolu Yıldızlar Ligi Bölge Şampiyonu Oldu

Elazığ Atletizm Takımları Anadolu Yıldızlar Ligi Bölge Şampiyonu Oldu
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Kars'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Bölge Şampiyonasında Elazığ'ın kız ve erkek atletizm takımları bölge şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Bu başarı, disiplinli çalışma ve takım ruhunun bir yansıması olarak değerlendirildi.

Kars'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Bölge Şampiyonasında Elazığ'ı temsil eden kız ve erkek atletizm takımları büyük bir başarıya imza attı. Her iki takım da bölge şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Elazığlı sporcuların bu anlamlı başarısı, sadece bireysel yeteneklerin değil, aynı zamanda disiplinli çalışma, özveri ve ekip ruhunun da bir göstergesi oldu. Şampiyon takımlar, elde ettikleri bu başarı ile Antalya'da düzenlenecek olan ANALİG Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri bu gurur verici başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Gençlerimizin azmi ve disipliniyle daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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