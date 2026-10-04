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Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Gür, TASKK yönetimine tekrar seçildi

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Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Gür, TASKK yönetimine tekrar seçildi
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Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, TASKK yönetim kurulu üyeliğine bir kez daha seçildi. Gür, 20. Olağan Genel Kurul sonrası Genel Başkan Şener Aydın ile delegelere teşekkür etti.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, Şener Aydın başkanlığındaki Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine bir kez daha seçildi.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, yeniden TASKK yönetimine seçildi. Olağan Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunan Gür, "Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 20. Olağan Genel Kurulunda, Genel Başkanımız Şener Aydın'ın tensipleriyle genel merkez Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmiş bulunmaktayım. Şahsıma bu görevi tevdi eden Genel Başkanım başta olmak üzere, desteklerini esirgemeyen genel kurul delegelerimize ve değerli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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