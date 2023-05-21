Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

El Salvador'daki futbol maçında sahte bilet izdihama yol açtı, 12 kişi hayatını kaybetti

Spor Haberleri

El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasında oynanan mücadelede 12 kişi hayatını kaybetti. İzdihamın yaşandığı karşılaşmaya çok sayıda taraftarın sahte biletle girdiği tespit edildi.

FAS'ın 1-0 kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerde yaşanan yoğun izdiham sonrası en az 12 kişi hayatını kaybetti.

El Salvador'daki futbol maçında sahte bilet izdihama yol açtı, 12 kişi hayatını kaybetti

Yaşanan facianın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak kendilerini içeri atmalarının sebep olduğu açıklandı.

El Salvador'daki futbol maçında sahte bilet izdihama yol açtı, 12 kişi hayatını kaybetti

Stadyuma gereğinden fazla seyirci alındığı ve güvenlik sebebiyle kapıların açılmamasının ardından yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

El Salvador'daki futbol maçında sahte bilet izdihama yol açtı, 12 kişi hayatını kaybetti

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkililere geniş bir soruşturma emri verdiğini söyledi. Bu faciadan sorumlu olan kimsenin yakasını kurtaramayacağını söyleyen Bukele; "Ülkemiz adına zor bir gün. Takımlar, menajerler, stadyum, biletler, bilet ofisi, lig, federasyon... Herkes gerektiği şekilde araştırılacak ve sorumlular hesap verecek" dedi.

El Salvador'daki futbol maçında sahte bilet izdihama yol açtı, 12 kişi hayatını kaybetti

Meydana gelen olayların ardından 0-0 devam eden Alianza-FAS maçı yarıda kaldı. Ligde diğer maçlar da ertelendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

El Salvador Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title