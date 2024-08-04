El Clasico'da akılalmaz olay! Arda Güler'in olduğu sahaya yıldırım düştü

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü ABD'deki ikinci hazırlık maçında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Katalan ekibinin 2-1 kazandığı ve Arda Güler'in asist yaptığı El Closico'da akılalmaz bir olay yaşandı.

SAHAYA YILDIRIM DÜŞTÜ

MetLife Stadyumu'nda, yağmurlu havada oynanan El Clasico'nun 12. dakikasında yıldırım düştü. Bu olayın ardından karşılaşmanın hakemi Armando Villarreal, müsabakayı durdurdu ve iki takımın oyuncularını da soyunma odasına gönderdi. Dev maç, yaklaşık 1 saatlik aranın ardından yeniden oynandı.

BARCELONA 2-1 KAZANDI

2024-25 sezonu öncesinde oynanan El Clasico'yu kazanan taraf 2-1'lik skorla Barcelona oldu. İspanyol devi, ezeli rakibi karşısında maçın 42. dakikasında Pau Victor'un golüyle 1-0 öne geçti. 22 yaşındaki futbolcu, 54'te farkı ikiye çıkardı. Real Madrid'in tek golünü ise 82'de Nico Paz kaydetti.

TEK GOLÜN ASİSTİ ARDA'DAN

ABD'deki hazırlık maçında Barcelo'na mağlup olan Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.19 yaşındaki yıldız futbolcu, 82. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda sol ayağıyla nefis bir orta yaptı. Nico Paz'ın arka direkteki kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Arda'nın müthiş ortası, asiste dönüştü.

GOLÜ DE OFSAYTA TAKILDI

Öte yandan Arda Güler, maç henüz golsüz devam ederken 24. dakikada savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içi hafif sol çaprazından sağ ayağıyla dokunuşunu yapan yıldız futbolcu ağları havalandırdı. Ancak gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

SPİKERDEN ARDA TURAN GAFI

Maçın yayıncılarından biri olan İngiliz kanalında ilginç anlar yaşandı. Arda Güler'in ofsaytta olduğu pozisyonda İngiliz spiker 19 yaşındaki futbolcu için "Arda Turan ofsaytta" dedi. Bu gaf, sosyal medyada gündem oldu.