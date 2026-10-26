Ekrem Dağ, 4-3'lük yenilgi sonrası Halil Umut Meler'in maçlarına verilmemesini istedi

Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ, Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e sert göstererek, "Halil Umut Meler'i gerçekten bizim maçlara vermesinler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'un sahasında Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Yardımcı Antrenör Ekrem Dağ, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı 2-0 önde tamamladıkları karşılaşmada ikinci yarının başında üst üste yedikleri gollerle geriye düştüklerini belirten Dağ, takımının savunma hatalarını kabul ederken hakem Halil Umut Meler'in kararlarının da karşılaşmanın sonucuna etki ettiğini öne sürdü. Özellikle Trabzonsporlu Fabinho'nun oyundan atılmamasına ve 3-3'lük eşitliğin ardından yaşanan penaltı tartışmasına değinen Dağ, hakem yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

"İlk yarıda istediğimiz futbolu oynadık"

Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ, Trabzonspor karşısında ilk yarıda ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi. Karşılaşmaya istekli ve mücadeleci başladıklarını belirten Dağ, "Birinci devrede oyuna istediğimiz gibi, arzulu, yürekli ve çok iyi mücadele ederek başladık. Rakibe hiç fırsat vermeden rakibi iyi kontrol ettik. 2-0 öne geçmeye çalıştık, başardık" ifadelerini kullandı.

"Fabinho'ya kırmızı kart verilmeliydi"

Hakem kararlarına yönelik eleştirilerinin merkezine Trabzonsporlu Fabinho'nun pozisyonunu koyan Ekrem Dağ, sarı kartı bulunan futbolcunun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Dağ, "Fabinho'nun bir pozisyonu var, bir sarı kartı var. Ayağını net basıyor, hakemin gözünün önünde. Devam ettirip sarı kart vermiyor. Orada kırmızı kart verse ikinci devre farklı bir oyun olacak" diye konuştu.

"4-3'ten önce net penaltımız verilmedi"

Ekrem Dağ, Çaykur Rizespor'un 3-3'lük eşitliği yakalamasının ardından Trabzonspor'un galibiyet golünden önce yaşanan bir pozisyonda penaltı beklediklerini söyledi. Hakem ve VAR yönetimini eleştiren Dağ, "4-3'ten önce, yediğimiz golden öncesinde net bir penaltı var. O tartışmasız. Ama maalesef ne VAR hakemi... Belki de VAR hakemi bugün burada değil. Bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Pozisyonun hakem tarafından yeniden incelenmesi gerektiğini savunan Dağ, "Bir insan çağırıp 'Gel bir bak' demez mi? Yine de verme. Ama net penaltı. Bu iyi niyet değil. O kadar emek var bu işin içinde" dedi.

"Halil Umut Meler'i bizim maçlara vermesinler"

Hakem Halil Umut Meler'e yönelik tepkisini sürdüren Dağ, Çaykur Rizespor karşılaşmalarında aynı hakemin görevlendirilmesini istemediğini söyledi. Dağ, "Biz hep hakem konuşuyoruz ama Halil Umut Meler'i gerçekten bizim maçlara vermesinler" ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarının saha içindeki mücadeleyi gölgede bıraktığını savunan Dağ, "İnan bana arkadaşlar, kolay değil. Sen 2-0 öne geçiyorsun, hala hakemle uğraşıyoruz. Hakem konuşulmayacak şey normalde. Futbol konuşmamız lazım. Maalesef bu Türkiye'nin gerçeğidir" diye konuştu.

"Golleri basit yedik, çok geniş yakaladık"

Hakem eleştirilerinin yanı sıra takımının ikinci yarıdaki performansına da değinen Ekrem Dağ, savunmada önemli hatalar yaptıklarını kabul etti. Trabzonspor'un 49, 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerin takımda kırılmaya neden olduğunu belirten Dağ, "Golleri erken yediğimiz için orada bir kırılma oldu. Daha nefes almadan ikinci geldi, üçüncü geldi. Ama geri dönmeyi başardık. O çok önemliydi" dedi.

Savunmada rakibe geniş alanlar bıraktıklarını ifade eden Dağ, "Golleri basit mi yedik? Yedik. Çok geniş yakalandık mı? Yakalandık. O boşlukları bu yetenekli oyunculara vermememiz gerekiyordu" şeklinde konuştu.

İlk yarıdaki oyunu ikinci devrede de sürdürmek istediklerini dile getiren Dağ, futbolcuların 3-2 geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmayarak 3-3'lük beraberliği yakalamasını önemli bulduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı