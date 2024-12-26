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Ekobilim Koleji Final Grubuna Yükseldi

Ekobilim Koleji Final Grubuna Yükseldi
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2024-2025 Okul Sporları İl Birinciliği Futbol A Genç Erkekler müsabakalarında Ekobilim Koleji, 3 maçını da kazanarak final grubuna adını yazdırdı. Kurucu Müdür Cemal Keskin, öğrencilerinin başarılarıyla illerinin adını gururla temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

2024-2025 Okul Sporları İl Birinciliği Futbol A Genç Erkekler Müsabakaları tüm heyecanıyla devam ediyor. 1. Grupta mücadele eden Ekobilim Koleji 3 maçını da alarak final grubuna çıkan ilk takım oldu.

2024-2025 Okul Sporları İl Birinciliği Futbol A Genç Erkekler müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde ilk 16'ya kalarak Denizli'yi başarıyla temsil eden Ekobilim Koleji bu yıl grubundan çıkarak final grubuna ismini yazdıran ilk takım oldu.

İlk maçta Hilmi Özcan Anadolu Lisesi'ni 3-0 lık skorla geçen Ekobilim Koleji, ikinci müsabakasında Gültepe Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni 5-0'lık skorla geçti. Son maçında Akkonak Stadı'nda DOSTEK Kolejiyle karşılaşan Ekobilim Koleji bu rakibini de 3-1'lik net bir skorla geçti .3 maçta toplam 9 puan toplayan Ekobilim Koleji, final grubuna adını yazdırdı. Diğer grubun ilk iki takımı ile bu grubun ilk 2 takımıyla oluşturulacak olan final grubunun şampiyonu bölge müsabakalarında Denizli'yi temsil edecek. Bölge müsabakaları Mart ayında Denizli'de gerçekleşecek.

Hedefimiz Denizli'yi en iyi bir şekilde temsil etmek diyen Özel Denizli Ekobilim Koleji Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Cemal Keskin, "Öğrencilerim yıllardan bu yana aldığı başarılarla hem bizim hem de ilimizin göğsünü kabartıyor. Onlarla gurur duyuyorum. Bu yıl da başarılarını taçlandırarak adımızı final grubuna yazdırdık. Hedefimiz Türkiye müsabakalarına kadar yükselerek Denizli'nin adını gururla temsil etmektir. Başarılarından dolayı öğrencilerime ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Kurucu Müdür Tuncer Ozan da "Okul olarak birinci hedefimiz sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Spor da bu amaca hizmet eden argümanların başında geliyor. Sadece futbol alanında değil tüm spor branşlarında öğrencilerimize dokunuyoruz. Onlar da başarılarıyla emeklerimizin boşa gitmediğini bizlere gösteriyor. Elde edilen başarıdan dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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