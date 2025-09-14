Haberler

Eintracht Frankfurt'ta Rasmus Kristensen Sakatlandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt, sağ bek Rasmus Kristensen'in sakatlandığını açıkladı. Danimarkalı futbolcu, Bayer Leverkusen maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun ligde Bayer Leverkusen ile oynanan maçta kas sakatlığı yaşadığı kaydedildi.

Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
