EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde final eşleşmeleri belirlendi. Erkeklerde Almanya-İspanya, kadınlarda ise İspanya-Norveç final maçı yapacak.
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde final eşleşmeleri belli oldu.
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda kadın ve erkeklerde yarı final maçları oynandı.
Erkeklerde Almanya, Hırvatistan'ı 2-1, İspanya da Macaristan'ı aynı skorla mağlup ederek finale çıktı.
Kadınlar yarı final maçlarında ise İspanya, Hollanda'yı 2-0, Norveç de Almanya'yı 2-0 yendi.
Şampiyona, erkeklerde Almanya-İspanya, kadınlarda da İspanya-Norveç final maçlarıyla yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor